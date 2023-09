Rosario Sarabia, pide que se revise “con lupa” los programas de la Secretaría de Pesca

Rosario, Sin.- Revisar "con lupa" los programas que está implementando la Secretaría de Pesca, así lo está pidiendo Rosario Sarabia Soto, Diputada del 24 distrito.

Rosario Sarabia, quien funge como Secretaria en la Comisión de Pesca y Acuicultura en el Congreso de Sinaloa, fue puntual al pedir que se haga una revisión del trabajo que se está haciendo en la Secretaría de Pesca.

También puedes leer: Fortalecen acciones de vigilancia previo al inicio de la temporada de camarón

“Yo he sido muy insistente, inclusive desde tribuna ya he solicitado que los programas que maneja la Secretaría de Pesca en el Estado tienen que revisarse con lupa, tenemos que hacer reajuste y adaptar los programas de la Secretaría de Pesca a la verdadera necesidad del sector en Sinaloa”.

Uno de los ejemplos que mencionó, fue las condiciones en las que se encuentran los sistemas lagunares que año tras año afectan a la producción de la pesca.

Rosario Sarabia, Diputada: Foto: Cortesía | Facebook

“Un ejemplo y he sido muy reiterativa, los sistemas lagunares están colapsados no solo en el sur, esto es en todo el estado, ya no da la pesca para que los pescadores lleven el sustento a sus familias porque ya la producción va en decadencia de manera inminente, yo he insistido, tienen que adaptarse los programas a las necesidades reales del sector”.

Agregó que también es necesario involucrar a las demás secretarías para atacar los problemas sociales y de infraestructura que se tienen en los campos y sitios pesqueros.

“Tenemos que involucrar a la Secretaría de Educación Pública esto porque tenemos que brindarles a los hijos de los pescadores más oportunidades y otras opciones, la Secretaría de Salud tiene que involucrarse también por el problema de las adicciones y así podemos hacer una lista muy larga de lo que está padeciendo este sector tan importante en Sinaloa”.

Para concluir, hizo referencia al Diputado Juan Carlos Patrón Rosales quien preside la Comisión de Pesca y Acuicultura para que se lleve a cabo este trabajo de revisión que está proponiendo y se llame a cuentas a Flor Emilia Guerra Mena.

“Propongo una vez más presidente de la Comisión de Pesca, busquemos el acercamiento con la Secretaria (Flor Emilia Guerra), sigamos tocando esa puerta, tenemos que ser portavoces de nuestros pescadores".