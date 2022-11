Rocha Moya invita a Adela Micha a hacer un reportaje en Badiraguato

Culiacán, Sin.- El gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, invitó a la periodista Adela Micha para que visite y efectúe un reportaje en el municipio de Badiraguato, con la intención de cambiar el estereotipo de inseguridad y que se exponga la verdadera esencia del municipio.

Esto lo mencionó en una entrevista para un medio de comunicación que se realizó en la capital sinaloense tras su visita.

El mandatario sostuvo que existen otras cualidades que se pueden rescatar del municipio, como la calidad de su gente, la originalidad de sus calles, además, enfatizó que se necesita cambiar el estigma a una manera positiva del lugar, ya que por falta de oportunidades suelen unirse al crimen organizado.

"Yo no te voy a decir que no lo hay, tengo un libro del narcotráfico, lo que yo quiero decir es que no somos ya ni siquiera el estado con mayor predominancia en este tema", sostuvo.

Asimismo, resaltó la importancia que tiene el estado de Sinaloa por todo lo que aporta a nivel nacional, tanto por los alimentos y por las industrias.

Que gusto recibirte en Sinaloa @Adela_Micha y poder platicar contigo sobre nuestro primer año de gobierno, el sentido social que nos define y la gran convicción que tenemos de transformar la vida de las familias sinaloenses. pic.twitter.com/zxgtQ6CnHb — Rubén Rocha Moya (@rochamoya_) November 10, 2022

Antecedentes

El alcalde de Badiraguato, José Luis López Elenes, causó controversia tras afirmar la creación de un Museo Regional en el municipio que será dedicado completamente al narcotráfico, con el objetivo de generar más visitas locales y extranjeras.

El mandatario enfatizó que la intención es empujar el desarrollo económico para prevenir y alertar a las personas las consecuencias negativas acerca de la actividad.

La postura que López Elenes, era la aceptación de personajes como Joaquín "El Chapo" Guzmán y Rafael Caro Quintero, que forman parte de la historia y enfatizó que se tienen que reconocer.