Rocha Moya asiste a la mesa de discusión de la agenda púrpura

Culiacán, Sin.- Esta mañana, la dirigente de la Secretaria de Mujeres (SEMujeres), María Teresa Guerra Ochoa, encabezó la reunión motivada a enriquecer la agenda púrpura, la cual plantea generar políticas públicas que gestionen la igualdad de género y brinden seguridad a las mujeres sinaloenses.

Diputadas, líderes de partido y activistas feministas hicieron presencia en el evento para dictaminar las acciones de la agenda.

También te puede interesar: Congreso del Estado aprueba dos iniciativas de la “agenda púrpura”

“Estamos trabajando toda una agenda para las mujeres y sabemos que desde sus trincheras y espacios pueden contribuir a enriquecer esta agenda", expreso La dirigente de la SEMujeres.

La llegada de Rocha

Al recinto acudió el gobernador del estado, esto con el fin de demostrar que su gobierno está enfocado en darle seguimiento a este tema.

El gobernador, Rubén Rocha Moya acudió al evento. Foto: Cortesía | Secretaria de Mujeres

“Tenemos que construir, y aquí lo que vale es no apuntarnos créditos, no empecemos a ver quién hace o no hace, esos son discursos electorales, mejor buscar como aumentar la capacidad del estado para proteger a la mujer y si, una de las cosas tiene que ver el presupuesto, es importante que veamos el tema con la racionalidad debida y congruentes para que se pueda trabajar en favor de las sinaloenses”, comentó el gobernador.

Como resultado, se planteó la formación de tres mesas de trabajo, las cuales estarán coordinadas con la fiscalía, la secretaria de Economía y el organismo de Seguridad Pública Estatal.