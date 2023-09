Restaurantes de Mazatlán sin sanciones por parte de Coepriss

Mazatlán, Sin. -Los resultados de las revisiones que lleva a cabo la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios en el sector restaurantero de Mazatlán de manera permanente han sido positivas, pues la mayoría cumple con los requerimientos que piden las autoridades para poder operar, aseguró Erick Mandujano Caro.

El presidente de Cámara Nacional de la Industria Restaurantera de Mazatlán manifestó que hasta el momento no ha habido sanciones a los establecimientos de comida preparada.

Ademas señaló que para dar un mejor servicio en esta temporada de altas temperaturas, así como cuidar la salud de la ciudadanía, los propietarios de restaurantes optan por mantener la mayoría de los alimentos en refrigeración, trabajar en áreas acondicionadas y no comprar exceso de alimentos para que estos no se desperdicien

“En el tema de mermas, en el tema de caducidad pronta, nos estamos adaptando a tener un menor tipo de productos o menores cantidades, comparado a cuando está la temporada un poco más fresca”, dijo.

Aseguró que no ha tenido reporte de algún abuso o reporte, pero sí algunas restricciones por no tener alguna bitácora de temperaturas, congelación etc, pero que se corrigen de manera inmediata.

Apagones de luz

Mandujano Caro agregó que los apagones de energía eléctrica es un tema que no sólo afecta a los servicios de los restauranteros, sino a toda la industria, por lo que espera reunirse con titulares de la Comisión Federal de Electricidad para que den respuesta a esta problemática.

Admitió que algunos empresarios del ramo han tenido afectaciones con aparatos eléctricos y sistemas de cómputo.

“Quisiéramos entender un poco más de raíz porque es muy fácil criticar, pero seguramente hay algo y no sabemos, y lo que más molesta en este tipo de cosas es la incertidumbre”, concluyó.