Restauranteros tienen un verano exitoso en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Mazatlán cumplió sus expectativas durante el periodo vacacional de verano, incluso representó una importante recuperación económica para el sector restaurantero, adelantó Rodrigo Becerra Rodríguez.

En un balance parcial, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera en Mazatlán (Canirac), adelantó que después de casi dos años en pausa, se tuvo un crecimiento del 20 por ciento comparado con el mismo periodo de 2019 antes de la pandemia del Covid-19.

También puedes leer: Turistas reactivan los restaurantes de la zona rural de Mazatlán

“Ha sido un verano muy bueno, ha estado muy activo, mucha gente de turismo nacional que ha pasado sus vacaciones aquí en Mazatlán, es de los destinos más acudidos de todo el país, estamos con una asistencia del 20 por ciento arriba del 2019, que es el año de referencia y un año muy fuerte y 2022 lo superó”, dijo.

Mencionó el hecho de que la inflación en el país ha sido también un factor perjudicial debido a que ha afectado en la economía, no obstante, Mazatlán ha logrado mantenerse e inclusive lograr estos favorables resultados durante lo que va del año.

Viruela del mono

Becerra Rodríguez comentó que ante la existencia de al menos un caso confirmado de viruela del mono en Mazatlán, los restauranteros trabajan bajo sus propios criterios de salud.

Indicó que no hay nuevas indicaciones en protocolos más allá del cubrebocas en accesos, aplicación de gel antibacterial, tapete sanitizante y toma de temperatura.

“Los protocolos sanitarios, hasta ahorita, la dirección es para protegernos de lo que es Covid-19, no ha habido ninguna instrucción acerca de la viruela del mono. Hasta donde yo sé y esto no es nada que pueda tomarse como oficial, es una enfermedad de transmisión sexual. No tiene nada que ver con los alimentos, no tiene nada que ver con la interacción que puedas tener en un restaurante y oficialmente no ha habido ninguna dirección para protegernos en contra de esa amenaza”, concluyó.