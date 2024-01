Responsabiliza Cuen a Rocha Moya y Luque Rojas si sufre atentado en su contra

Culiacán, Sin.- A pesar de que el diputado José Manuel Luque Rojas aseguró no haberle deseado la muerte a Héctor Melesio Cuen Ojeda, presidente del Partido Sinaloense, este último responsabiliza al legislador y al gobernador Rubén Rocha Moya por cualquier situación que atente contra su vida, así como la de su familia.

Esta mañana, el diputado morenista corrigió sus comentarios vertidos en la tribuna del Congreso del Estado, en los cuales expuso que esperaba que el Partido Sinaloense pereciera luego del próximo proceso electoral. Sin embargo, debido a un error al formular una oración, Luque Rojas dio a entender que esperaba la muerte del líder del PAS.

También puedes leer: No tengo por qué disculparme con Cuen por mi discurso: Luque Rojas

"No puede acusar equívoco quien, con ese grado de academia, después diga que no supo expresarse. Responsabilizo a Rubén Rocha Moya y a José Manuel Luque Rojas de cualquier situación que atente contra mi persona y vida, así como contra mi familia", redactó en un post de su perfil en la red social X, antes Twitter.

El político consideró lo dicho por José Manuel como un acto que expone una persecución política en su contra.

Sin disculpas

Cuando el congresista salió a aclarar que en su discurso se refería al deceso de la fuerza política y no de su líder, consideró que no tiene motivos para disculparse con Cuen.

"Yo creo que él no lo interpreta como una amenaza de muerte, le conviene decirlo, y también a sus fieles, pero si él entendiera que es una amenaza de muerte, le digo que no es así. Si él se sintió ofendido por esa parte, pues sí cabría la disculpa; lo haría, pero francamente vuelvo a lo mismo y por eso estoy aclarando: de ninguna manera tendría que disculparme con él, no lo he amenazado", comentó.