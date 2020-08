Resistencia y estrés: El impacto psicológico del regreso a clases

Culiacán, Sin. Incertidumbre y miedo los principales sentimientos que genera en los alumnos la escuela a distancia, en todos los niveles.

Pese que la Secretaría de Educación Pública (SEP) a nivel federal, aseguró que los alumnos estaban contentos y aprobaban la educación en línea, la realidad es que no hay aún una aceptación a este ni porque sea la única opción.

Esta situación, de acuerdo con la psicología y maestra de universidad Tania Castro, no es exclusiva de los alumnos, sino también de docentes y padres de familia, los involucrados en el proceso de la educación.





Foto: Cortesía | UAS

"En educación básica, preescolar y primaria, son los padres los que generan este sentimiento. El que ellos estén regresando a sus horarios normales a trabajar, genera angustia, desesperación y estrés en ellos ya que no estarán con sus hijos apoyándolos" planteó Castro.

La psicóloga explicó que, al ver a sus hijos recibiendo clases por aparatos electrónicos, televisión, radio, por teléfono, etcétera; los padres de familia necesitan a alguien que esté acompañando a sus hijos en la escuela a distancia.

"Hay padres de familia que no tienen la paciencia ni la sabiduría para acompañar a los niños en este nuevo proceso de aprendizaje. También el coraje y la queja lo pueden experimentar los padres y esto, se lo comparten a los niños", señaló.

Destacó que para los alumnos de educación básica que no volverán a su salón de clases, podrán experimentar sentimientos más cercanos a lo que los papás les transmitan.

NUEVAS TECNOLOGÍAS

Para los alumnos de secundaria, las exigencias de la escuela en línea son distintas, y al no estar familiarizado con las Tecnologías de la Información y la Comunicación (Tics), los adolescentes pueden caer en el conformismo y quedarse con lo poco que aprendan en cada sesión.

"Para los niños se supone que, quién todo lo debe saber es el maestro, pero tenemos una guía que no es virtual y sus referencias son los padres y adultos. Aquí está el doble reto: que el papá comprenda las instrucciones para que se las explique al niño y aquí podría haber un sesgo de aprendizaje", expuso.

Por otro lado, los maestros, genera preocupación sobre el qué va a pasar, cómo llegar e impactar a los alumnos.





Foto: Cortesía | Tania Castro

"Hay docentes que llevan años dando clases pero nunca han tenido acercamiento con la tecnología. Hay algunos que nos adaptamos pero hay otros que no se preocupan por acercarse a ella. También, puede ser que la institución en la que laboran, estén a fallo y error" dijo.

Abundó que hay escuelas que ya tenían una plataforma establecida y otras apenas están incorporándola a sus clases o haciéndolas funcionar, ante la urgencia. Por lo que hay maestros que apenas se encuentran en una capacitación para poder hacer uso y aprovechamiento de un sistema escolar virtual.

"Para todo tipo de alumno la constante pregunta será si en verdad están aprendiendo, si es suficiente o si los llevará a un siguiente nivel. Hay mucha incertidumbre y desconcierto. Así como inconformidad y resistencia al cambio de esta modalidad" externó.

De esta manera, el impacto psicológico puede afectar en el aprendizaje ya que, aún con sus deficiencias en el sistema educativo presencial, en línea se trata de adaptarse a algo que apenas se está aprendiendo.





Foto: Cortesía│ Scribd





"Los alumnos de universidad todavía están acosta que les digan qué hacer y, aunque les mande un audio o un escrito con instrucciones, a veces no entienden. Es muy complejo el aprendizaje porque aquí debe de haber una autogestión y muy pocos años se preocupan por aprender solos" manifestó.

Castro dijo que al tener al docente en pantalla o en una plataforma, hace más complicada la participación e interés del alumno, que si en la modalidad presencial a veces se notaba esta situación, a distancia, se pone el reto para que los alumnos generen la capacidad de ser proactivos.

La maestra, comentó que algunos docentes y amigos personales, decidieron postergar sus estudios de posgrado al ser virtuales y no presencial.

No podemos detener la vida porque algo es virtual. Hay alumnos que se aferran hasta que se vuelva a la escuela presencial

Tania Castro





Los niños se pueden adaptar más fácil que los alumnos pero si los padres de familia manifiestan su frustración, no lo harán. Asimismo, si hay resistencia, no habrá una fluidez y por ende, no habrá aprendizaje.

La especialista en salud mental, refiere que debe afrontarse a esta realidad y ser resilientes para avanzar y evolucionar.

