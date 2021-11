Requiere FGE más presupuesto y personal para la atención de los delitos: Sara Bruna

Culiacán, Sin.- La Fiscalía General del Estado de Sinaloa requiere de un presupuesto más amplio y de mayor número de personal especializado para realizar las tareas de investigación del delito, manifestó Sara Bruna Quiñónez Estrada.

La fiscal del estado detalló que, tras arribar hace seis días a este órgano autónomo, se inició con la realización de un plan de diagnóstico institucional donde se constató que hay un presupuesto insuficiente que no corresponde a las necesidades de un estado como Sinaloa, que mantiene una alta incidencia delictiva.

Lo anterior, en comparación con otros estados de la República que reciben incluso el doble o triple de lo que resigne el estado sinaloense.

Asimismo, dijo que la fiscalía deberá trabajar para reducir el déficit de agencias del Ministerio Público y sus titularidades.

Tenemos que sumar más policías de investigación y peritos que den celeridad al trabajo que se realiza en investigación e integración de carpetas.

Quiñónez Estrada señaló que el presupuesto que recibe la FGE es de 32 millones 321 mil pesos por cada cien mil habitantes.

“Sinaloa está entre las 12 entidades con menor presupuesto destinado a la procuración de justicia con 32 millones 321 mil pesos por cada 100 mil habitantes, en comparación con Sonora, que tiene 52 millones 917 mil pesos por cada 100 mil habitantes, o Chihuahua”, manifestó.

La fiscal puntualizó que no ha encontrado a la fiscalía en óptimas condiciones para laborar de inmediato.

No la he encontrado en óptimas condiciones o en una situación que me permita despegar con los planes que traigo.

