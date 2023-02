Repuntan las ventas en comercios de Mazatlán por San Valentín

Mazatlán, Sin.- Flores, globos y tazas con dulces son los artículos que más buscan los mazatlecos en este 14 de febrero para celebrar el Día de San Valentín. Desde temprano los negocios del primer cuadro de la ciudad sacaron sus mercancías alusivas a esta celebración en espera de tener buenas ventas.

Teresa Herrera, vendedora de un puesto ubicado sobre la calle Aquiles Serdán en el Centro de Mazatlán, manifestó que las ventas se han movido bien este 14 de febrero, ya que han repuntado un 20 por ciento a comparación de la semana pasada, y confía en que sigan así por lo que resta del día.

“Los globos, la flor natural y las tazas es lo que más se vende, son de detallitos que hombres y mujeres llegan a comprar para regalar a alguien especial”, dijo.

Comentó que desde hace varios años vende en ese punto, pero solo detalles a un precio económico para que la gente pueda comprarlos.

“Tengo paletas de corazón de 10 pesos, globos en helio en 35 pesos, tazas con dulces 60 pesos, la rosa natural 35 pesos, no manejo, monos de peluche grandes porque están muy caros y no me sale”, expresó.

En comparación con el año anterior se presenta un crecimiento en la derrama económica. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

Indicó que los regalitos subieron sus precios en promedio de un 10 a un 15 por ciento, en comparación al año pasado y que no se pueden subir más porque la gente no los compra.

Expectativas oficiales

La Cámara de Comercio de Mazatlán pronosticó que para el Día del Amor y la Amistad se espera una derrama económica de 201 millones 150 mil pesos, que representa un crecimiento de 35 por ciento a comparación del 2022, que arrojó 149 millones de pesos.

Mientras que a nivel nacional, la Concanaco señaló que la celebración de San Valentín beneficiaría al sector comercio, servicios y turismo, con una derrama económica superior a 25 mil millones de pesos.