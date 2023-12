Representantes de desplazados piden destitución de titular de Sebides Sinaloa

Acompañados de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local, representantes de grupo de personas desplazadas en Sinaloa solicitaron que María Inés Pérez Corral, titular de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable (Sebides) sea despedida de su cargo.

Según lo planteado en la rueda de prensa, la atención que la dependencia ha dado a los desplazados no ha sido la adecuada e incluso acusaron de posibles actos de corrupción.

En representación de los desplazados ubicados en las zonas norte, Esperanza Hernández Lugo refirió que los 90 millones de pesos etiquetados para la construcción de vivienda no han sido ejercidos.

"No solo no se ha ejercido el dinero que ella afirma, ya fue ejecutado, sino que hay mucho desvío de recursos. Recientemente en Guasave hay un proyecto de 35 lotes para desplazados, allí hay un presupuesto aproximado de 7 millones y medio y es hora que no se ejercen", dijo.

Además, refirió que la titular ha estado ejerciendo recursos para instalar servicios para los integrantes del Movimiento Antorcha Campesino. En este sentido, expuso que la titular ha estado desviando dinero para personas que no son desplazados.

"Es por eso que pido la destitución de María Inés Pérez Corral como titular de Sebides, porque en dos años que ha ejercido el presupuesto no se hizo ningún beneficio y ahorita tenemos la cifra de casi 120 millones de pesos que están a la deriva y no se sabe qué pasó con ellos", declaró.

Más detalles

Otras circunstancias denunciadas por los representantes de desplazados es que en Concordia se ha estado cobrando 250 pesos a las familias en esta situación para incluirlas en el padrón y entregarles fichas.

Asimismo, el cobro de lotes a 5 mil pesos cuando deberían ser entregados a los beneficiados de manera gratuita.

Cuestión política

Pérez Corral se anotó en el proceso interno de Morena para ser valorada por la militancia, ya que busca ser diputada federal por el distrito 07. Tomando esto en cuenta, José Carlos González, representante de los desplazados en la zona sur, refirió que la no ejecución de los recursos es porque se están desviando para campañas políticas.