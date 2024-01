Reportan bajas capturas de sierra en Playa Norte en Mazatlán

Mazatlán, Sin. -Pescadores artesanales de Playa Norte en Mazatlán registran bajas capturas de sierra en plena temporada debido a que el agua no ha alcanzado la temperatura óptima.

El líder de los pescadores de esa zona, Ramón Ramos, manifestó que a pesar de la escasez de esta especie, el precio no logra repuntar.

“Ahorita está muy baja la pesca, tiene varios días que no sacan, están sacando un poco de pargo, un poquito de sierra, lo que pasa es que no ha enfriado el agua todavía y no ha aparecido como debe de ser", dijo.

Detalló que las embarcaciones menores reportan capturas de entre 8 y 10 kilos por día, lo que indica una baja producción.

Agregó que el precio que están pagando oscila entre los 35 y 40 pesos el kilo, cuando en octubre pasado el kilo de sierra estaba en 50 pesos.

El dirigente pesquero señaló que la pesca buena de sierra empieza desde noviembre y culmina hasta mayo y que en ocasiones se alarga hasta junio, pero que en esta ocasión no ha repuntado la captura de este pez.

Al no haber sierra en diciembre, que es cuando más fue solicitada, tuvieron que traer de otros lugares para poder abastecer el mercado de Mazatlán.

Para saber

En esta zona de atraque de playa Norte hay alrededor de 20 embarcaciones pequeñas y unas 15 grandes.

Ante el panorama que se presenta, los pescadores enfrentan una crisis económica al no tener apoyos gubernamentales, ya que solo algunos cuentan con el Bienpesca.