Reportan alcantarilla rebosando aguas negras desde diciembre

Mazatlán, Sin.- Desde el mes de diciembre, comerciantes de la Colonia Santa Elena, padecen por una alcantarilla que rebosa aguas negras, ubicada en la calle Del Ferrocarril, esquina con avenida De las Américas.

La dependienta de una farmacia comentó que desde el año pasado ha reportado infinidad de veces el problema y apenas el viernes pasado acudieron al llamado, sin embargo, no solucionaron nada.

"Ya me cansé de llamarle a la Jumapam, está reportado desde diciembre y no habían venido hasta el viernes, pero no lo pudieron destapar", comentó.

El propietario de una carreta de tacos, que se encuentra justo en esa esquina, señaló que se ve afectado directamente, pues él maneja alimentos y la gente, por desconfianza, no se quiere acercar a comer.

"Vinieron el sábado, le metieron sonda, pero no se destapó, ahí está el mismo problema. No es pura agua negra, como que una tubería de agua potable está rota por ahí y se juntan, porque no nos la acabáramos con la peste si fuera puro drenaje", señaló.

Personal de la Unidad de Hemodiálisis, que se ubica en el estacionamiento del viejo Hospital General, urgió también a las autoridades atender el derrame de aguas negras, pues la condición de salud de los pacientes que ahí acuden a realizarse el tratamiento es delicada y pueden contraer con facilidad alguna infección.