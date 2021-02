Regularizarán emisión de humos y gases

Mazatlán, Sin.- A partir del mes de abril, taquerías, rosticerías, “tatemaderos” y talleres de laminación y pintura de Mazatlán, así como todos los establecimientos que emitan humos, gases, químicos, vapores o algún contaminante a la atmósfera, tendrán que operar con licencia ambiental municipal, la cual solo se entregará a quienes tengan chimeneas y extractores, informó la directora de Ecología y Medio Ambiente, Lourdes Sanjuan Gallardo.

Dijo que se realizarán recorridos de verificación por las principales avenidas del puerto donde se encuentran la mayoría de las taquerías, rosticerías y “tatemaderos” para informarles de las nuevas disposiciones del Reglamento de Desarrollo Sustentable Municipal.

Local Se descarta el cierre de negocios para Sinaloa: Coepriss

“De aquí al 30 de abril, todos los comercios que emitan humos, gases, partículas químicas, tienen que tener su licencia ambiental municipal, vamos a empezar a trabajar con las principales avenidas, la Gutiérrez Nájera, Insurgentes, la Peche Rice, todas las principales avenidas, hay establecimientos, y los talleres de laminación y pintura”, expresó.

Indicó que los establecimientos que no tengan uso de suelo comercial, se les pedirá su reubicación, ya que este es uno de los requisitos para obtener la licencia ambiental municipal.

Comentó que todos los propietarios de este tipo de negocios van a tener que acudir a la Dirección de Ecología a solicitar su licencia ambiental, ya que el plazo en el nuevo reglamento es hasta el 30 de abril próximo.

Aclaró que el municipio no verificará las empresas grandes del sector industrial como Café Marino o Tostaditas Blancas, sino las del sector comercial, ya que las primeras le corresponden a la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado.

Ecología verificará que taquerías y rosticerías operen con chimeneas altas y extractores de humo a partir del mes de abril. Foto: Rolando Salazar | El Sol de Mazatlán

Puedes leer: Bajan las ventas de pescado al 40% en Playa Norte

“A nosotros nos corresponde las taquerías, tatemaderos, ahumadoras, talleres de laminación y pintura, todos estos comercios están obligados a venir a Ecología, y vamos a hacer una verificación taquería por taquería, para explicarles el por qué es necesario que ellos tengan una chimenea con un extractor para que no afecte a los vecinos que viven alrededor, porque sabemos que muchas taquerías están en zona habitacional”, apuntó.

Entre los requisitos, añadió, se encuentra que el negocio tenga uso de suelo comercial o mixto, los que no lo tengan van a tener que reubicarse.

“Yo sé que esto va a doler, pero hay muchos lugares que no están en un uso de suelo adecuado y van a tener que moverse, les vamos a dar todo el tiempo del mundo, pero si ellos no tienen un uso de suelo adecuado no pueden crecer, y las denuncias van a empezar a llegar de manera inmediata”, concluyó.





















Lee más aquí: