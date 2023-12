Regreso de Claudia Sheinbaum a Sinaloa es por falta de liderazgo: PRI Sinaloa

Culiacán, Sin. -Ante la noticia del regreso de Claudia Sheinbaum a Sinaloa en una gira donde se reunirá con pescadores, la presidenta del Partido Revolucionario Institucional (PRI) informó que este regreso es porque en la entidad hace falta liderazgo.

Paola Gárate Valenzuela, recordó cuando la ex Jefa de Gobierno de la Ciudad de México realizó un mitin donde agregó a ex priístas a su movimiento de respaldo, quienes fueron abucheados por los militantes y simpatizantes, culpando al Gobernador del Estado de la falta de respeto.

“Lo de Claudia es porque no hay liderazgo, quedó demostrado en su última visita, no dejaban hablar, los abucheos, los ademanes, las molestias de los morenistas y tranzas tan evidentes siguen incendiarios, entonces, si no hay un liderazgo estatal que le garantice, pues tiene que estar ella acudiendo”, señaló.

En ese sentido, manifestó que su visita no traerá algo de provecho para los sinaloenses, pues no cumplió con sus funciones durante su administración en la capital del País.

La dirigente del PRI en Sinaloa aseguró que la representante de Fuerza y Corazón por México en las elecciones, Xóchitl Gálvez Ruiz, está comprometida en atender las necesidades del territorio sinaloense.

Por otro lado, Garate Valenzuela, dijo que en el PRI hay un ambiente de unidad y de democracia, pese a las rencillas que se suscitaron el pasado sábado en la reunión del Consejo Estatal del partido.

“Hay un ambiente de unidad, pero también hay un ambiente de democracia, eso es la democracia, el reflejo de un partido vigoroso, fuerte, que integra personas con diferentes formas de expresarse, de opiniones y demás".

Asimismo, la dirigente del PRI reiteró que hasta el momento no se ha definido el siglado en lo local para los cuatro partidos políticos (PRI, PAN, PRD, PAS) que integran el Frente Amplio por México.

Finalmente, indicó que si el siglado para tal candidatura le corresponde al PRI no es 'una camisa de fuerza' que tenga que ser un priísta el representante y viceversa en el siglado de otro partido.