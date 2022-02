Reglará Bienestar Social 5 mil boletos para cada coronación del Carnaval

Mazatlán. Sin-. La dirección de Bienestar Social, en coordinación con el Instituto de Cultura, entregará 5 mil boletos por cada evento de coronaciones del Carnaval de Mazatlán 2022 a las personas de las colonias populares y zona rural.

El director de Bienestar y Desarrollo Social, Tonatiú Guerra Martínez, confirmó que entregarán dos boletos por cada persona que esté registrada en el padrón que dispone esta misma dirección. Local Responsabilizan a padres de familia de exponer a estudiantes en el Carnaval

Dijo que la entrega de boletos será en 50 lugares establecidos por toda la ciudad.

“Nosotros vamos a entregar 5 mil boletos, hicimos polígonos y dividimos la ciudad, es toda y la zona rural también. La logística ya está, nomás nosotros le hablamos a la gente directamente, no vamos a hacer convocatoria pública, no, no vamos a hacerlo en una conferencia de prensa, nada, nosotros lo vamos a entregar directo, para evitar aglomeraciones y tumultos”, explicó el funcionario municipal.

Guerra Martínez indicó que su entrega será de manera directa con la población que tienen registrada en sus padrones de beneficiarios, tanto en la zona urbana como rural, y que arrancarían probablemente esté mismo miércoles.