Registran restaurantes de Mazatlán incremento en las ventas por arriba del 80%

Mazatlán. Sin-. Este fin de semana largo por el natalicio de Benito Juárez generó bonanza para el sector restaurantero de Mazatlán, ya que registró un incremento en las ventas por arriba del 80%.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados en Mazatlán, Rodrigo Becerra Rodríguez, manifestó que este fin de semana fue muy bueno para el sector y que espera que continúe así hasta el periodo vacacional de Semana Santa.

“La racha que vive Mazatlán como destino turístico se ve reflejada en las afluencias a tope, considerando los aforos por la pandemia, en los restaurantes de la localidad. Los últimos fines de semana han sido muy buenos para Mazatlán y este fin de semana largo nos fue muy bien, ya nos preparamos para Semana Santa", dijo.

Por ello, manifestó que los filtros sanitarios por el Covid-19 se mantienen firmes en los accesos de los restaurantes de Mazatlán, aun y cuando el aforo de comensales se incrementó a un 80%, pues lo importante es cuidar la salud de todos.

Expresó que pese a que existe una sensación de como si ya se acabó esta pandemia, por los bajos números de contagios del virus, aún no se sabe cuándo termina esta historia, por lo que se requiere que haya controles firmes.

"Siguen todos los protocolos, porque pues no se sabe si pueda venir otra ola, ahorita hay repuntes en China, de una variante de Ómicron, y pues no se sabe si se puede venir para acá. Los aforos van al 80%, yo creo que todo se maneja con cautela, porque es terreno que no hemos caminado, es la primera pandemia que nos toca vivir", dijo.

Becerra Rodríguez apuntó que no cuesta nada ser precavidos, y que como sector restaurantero tienen un compromiso de seguir con los protocolos, más que nada con precaución y con la esperanza de que bajen aún más los casos.