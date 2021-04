Refuerza Coepris operativo sanitario para Día del Niño

Culiacán, Sin.- Con el fin de evitar las aglomeraciones que se presentaron en el Día del Niño del año pasado, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa (Coepriss), integró un operativo de vigilancia y fomento sanitario para supervisar que se cumplan con los protocolos sanitarios.

El comisionado, Jorge Alan Urbina Vidales, comentó que en esta ocasión, prevén que el Día del Niño sea celebrado con mayor civilidad por parte de clientes y comerciantes, sobre todo, en los establecimientos en donde el consumo incrementa.

Local Capacita Coepris en lineamientos sanitarios a directivos de CCA

“De manera general se supervisará el funcionamiento de los filtros sanitarios con toma de temperatura y disposición de gel antibacterial, uso obligatorio de cubrebocas, aforo limitado, respeto a la sana distancia con mesas separadas, señalética, tapete sanitizante y lavado de manos para disminuir los riesgos de transmisión del virus SARS-CoV-2”, precisó.

Urbina Vidales, detalló que en los restaurantes se permitirá el acceso de niños y niñas, con la condicionante de que se cumplan al pie de la letra los protocolos sanitarios y con las disposiciones de que el menor permanezca en su asiento en todo momento y los espacios de juego permanezcan cerrados.

Destacó que el operativo será permanente con motivo de las celebraciones del Día de las Madres y el Día del Padre, al ser fechas en el que se registra un incremento en la movilidad.

El comisionado de Coepris, mencionó que están coordinados con los 18 ayuntamientos para la realización de los operativos, con el propósito de evitar un aumento en los contagios de coronavirus.

En el operativo participarán brigadas sanitarias de Coepris, Protección Civil estatal y municipales, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y las secretarías o direcciones de Seguridad Pública de los municipios, y los Inspectores de la Dirección y Vigilancia del Estado de Sinaloa, así como de las dependencias de Inspección y Vigilancia de los Ayuntamientos.

Foto: Cortesía | Salud Sinaloa

“Nuestro propósito fundamental es garantizar el cumplimiento de las medidas de protección sanitaria para evitar la propagación del Covid-19 y por eso hemos fortalecido el operativo en una coordinación interinstitucional entre el Gobierno del Estado y los Ayuntamientos”, declaró.

Advirtió que se sancionará administrativamente y puede dar lugar a la suspensión temporal o clausura total e inmediata a quienes no acaten las medidas de seguridad sanitaria y permitan aglomeraciones o la venta a quienes no porten cubre bocas o no respeten los protocolos establecidos.













Lee más aquí:

Local Capacita Coepris en lineamientos sanitarios a directivos de CCA Local Devotos a su fe, la familia Gutiérrez Gaxiola se vacuna contra el Covid-19 Local Partidos políticos deberán tener un responsable sanitario durante campañas: PC