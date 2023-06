Reforzarán vigilancia en colonias de Mazatlán durante periodo vacacional

Mazatlán, Sin.- Los operativos de vigilancia durante el periodo vacacional se van a reforzar para brindar seguridad tanto al turista que visita Mazatlán como para aquellos locales que salen de viaje y dejan solas sus casas o comercios.

El secretario de Seguridad Pública, Jaime Othoniel Barrón Valdez, informó que ya se tiene un operativo establecido en coordinación con otras corporaciones policiacas; sin embargo, resaltó que también se ocupa de la colaboración de la ciudadanía.

Recomendaciones

Si las familias van a estar fuera de casa varios días, recomendó no andarlo difundiendo en redes sociales, pues nunca se sabe quién puede ver esa información y una casa sola es blanco fácil para cometer un robo.

Agregó que es preferible avisar a un vecino o familiar para que le "echen un ojo" a la vivienda o establecimiento mientras están de vacaciones.

"Es muy importante que no difundan información por redes sociales no andar divulgando se van a salir de casa, es importante comentarle a un vecino o un familiar para que estén al pendiente de la casa y no quede en estado de abandono y evitar afectaciones", recomendó.

Apuntó que la meta para el verano es que no se registe ningún incidente de este tipo.

"Es por eso que realizamos los operativos, las estrategias para darle protección a esas casas que se encuentran solas, pero el autocuidado es muy importante, la colaboración con las autoridades", apuntó.

Barrón Valdez señaló que es importante checar también que el vehículo este en buenas condiciones antes de salir a carretera, respetar los límites de velocidad y usar cinturón de seguridad.