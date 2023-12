Reflexionen 10 veces: les dice Rocha Moya a los aspirantes a alcaldías

Culiacán, Sin. -Ante la efervescencia política que se vive en el estado con el registro de los aspirantes a las alcaldías por el Partido Morena, el gobernador Rubén Rocha Moya les manda decir que reflexionen antes 10 veces, ya que gobernar es complicado.

El día miércoles cerró el plazo de la convocatoria y en Mazatlán hay por lo menos 10 aspirantes a la presidencia municipal, aunque los resultados de aceptación de registro se darán a conocer hasta febrero del próximo año.

Frente a este panorama el mandatario estatal señaló que gobernar por el bien de la población debe ser un compromiso de los aspirantes de su partido, y en caso de ganar el puesto no quejarse ni poner pretextos de lo que dejaron las administraciones pasadas y en cambio resolver los problemas de la gente.

"Yo les digo seguido a mis compañeros presidentes, cuando andábamos en campaña no las comíamos ardiendo y cuando llegan dicen 'oye es que me dejaron el problema fulano y que aquello", dense cuenta que gobernar no es fácil y gobernar para bien de la población debe ser un compromiso nuestro, entonces reflexionen 10 veces, quiero ir pero quiero servirle a la gente, no servirme yo. Si te sacas la candidatura y si ganas el puesto vas a gobernar y no te quejes 'que no me dejaron, que no acá, que lo otro' hay que resolver los problemas de la población y no andar dando pretextos", señaló.

"Yo les digo a todos los que andan queriendo ser, acuérdense que es complicado gobernar y servirle a la gente, pero eso es lo que tenemos que hacer" agregó.

Sin definir género

Rocha Moya mencionó que aún no está decidido si va a ser hombre o mujer en Mazatlán, lo que sí es que en los cuatro municipios de la entidad debe haber dos mujeres y dos hombres.

"A la gente no hay que defraudarla, es la recomendación, finalmente no está decidido aquí, no está incluso, no sabemos si va a ser hombre o va a ser mujer en Mazatlán, lo que sí sabemos es que los cuatro municipios debe haber dos mujeres y dos hombres ahí se orienta el partido nacional, porque es el que está llevando todo el proceso se orienta por los resultados en las encuestas", dijo.