Consolida la UAS vínculos con distintos sectores

Culiacán, Sin.- En el marco del primer informe de Jesús Madueña Molina al frente de la universidad, autoridades de los tres órdenes de gobierno asistieron al evento que se llevó a cabo en el auditorio de la Autonomía Universitaria, en donde además felicitar al rector, reconocieron su trabajo como máxima autoridad de la UAS.

En ese sentido, distintos representantes del gobierno federal, estatal y municipal, reconocieron la transformación que la Máxima Casa de Estudios ha tenido en este periodo 2021-2022, además de destacar la los vínculos que ha consolidado la UAS con distintos sectores.

Fue Juan de dios Gámez Mendivil, delegado de Programas para el Desarrollo en Sinaloa del Gobierno Federal, quién enfatizó el gran aporte que la UAS a través de Madueña Molina ha realizado durante la pandemia, resaltando la contribución del personal en el tema de la vacunación.

"El trabajo y la aportación que nos han brindado desde la universidad, principalmente el rector, que desde que iniciamos, siempre me dijo, "lo que necesites por parte de la universidad y nosotros adelante", yo siempre lo he manifestado y estoy muy agradecido con el aporte que nos dan, por qué el grueso de los centros de vacunación, no es personal del IMSS, ni del ISSSTE, ni del sector salud, son jóvenes que estan tanto en Medicina como en Enfermería, entonces cuando nos trasladamos a los centros de vacunación son personas de la universidad, con recursos de la universidad y estamos muy agradecidos", mencionó.

Por otro lado, el delegado del ISSSTE, Marcial Silva Gómez, manifestó la gran satisfacción que le ha dejado trabajar en colaboración con el ahora rector de la UAS, además de destacar las mejoras que la universidad ha logrado en este primer año de administración.

"Tuve la oportunidad en mi etapa de estudiante de conocer al Dr. Jesús Madueña Molina y conozco el grado de pertenencia que tiene para esta gran universidad, nuestra alma mater. Este año innovador, que ha tenido en continuidad a los proyectos anteriores, han sido muy trascendentales para que la Universidad Autónoma de Sinaloa siga sobresaliendo, no nada más en lo académico, sino también en la labor social. Yo quiero sumarme en lo personal, pero también institucional y felicitar al rector y a su cuerpo académico y administrativo, que ha demostrado que lo que ya estaba bien se puede mejorar", expresó.