Reclaman el servicio de agua potable en la calle 12 de octubre

Escuinapa, Sin.- Por varios años, las familias de una zona de la calle 12 de octubre en la colonia Ampliación Juárez han estado careciendo del servicio de agua potable.

Pese a ser una zona que tiene muchos años de haberse poblado, ellos no cuentan con la tubería que se requiere para poder tener el servicio en sus hogares.

Las familias afectadas son las que viven en el tramo que comprende entre la calle Occidental y 5 de febrero, donde están alrededor de 20 o 30 hogares.

Francisca Rojas comentó dijo que se han visto en la necesidad de conectar mangueras desde la red que pasa por la calle 5 de febrero, un tramo de casi cien metros, pero la presión no es suficiente y el agua no les alcanza a llegar.

"Hace un tiempo contraté a gente para que escarbaran y pusieran una manguera desde allá de la esquina, pero fue en vano, porque no nos llega el agua".

Por su parte, la señora María Isabel Nieblas externó que, aunque no tienen la tubería instalada, sí les hicieron el contrato correspondiente y les llega el cobro mensual.

"Cada mes estoy pagando puntualmente y cada voy a pagar les digo que no tenemos agua, como va a ser posible que a los que si pagamos puntualmente no nos llegue el agua y a los que no pagan si les dan, ya les he hablado de buena manera y también ya le dije sus verdades a los encargados, porque no es justo que no tengamos agua".

Para poder contar con el servicio, comentó que tienen que estar comprando pipas semana tras semana.

Ante tal situación, se cuestionó a Jesús Contreras Sandoval, director de Obras y Servicios Públicos del municipio quien respondió que se estaría atendiendo el llamado de estas familias.

"Vamos a ver cuál es el problema que se tiene ahí, si ellos comentan que no cuentan con la red de agua potable, vamos a tener que hacer un proyecto para conectarlos a la red y les llegue el agua" finalizó.













