Rebosa el drenaje en la colonia Ramón F. Iturbe

Mazatlán. Sin-. Un año, aproximadamente, tienen los vecinos de la Colonia Ramón F. Iturbe padeciendo el rebosamiento de drenaje en la calle Salvador Robles Quintero, casi esquina con Francisco García; temen que la tubería hidrosanitaria, que tiene más de 45 años de servicio, esté ya colapsada.

El señor Jesús López, líder de la colonia, comenta que los problemas empezaron el año pasado, pero desde hace un mes que una alcantarilla ha estado rebosando aguas negras todos los días.

"Este derrame tiene cerca del mes, pero seguido tenemos estos problemas, tenemos todo el año batallando, la tubería tiene más de 45 años, está colapsada ya", comentó.

Dijo que en una ocasión trabajadores de la Jumapam acudieron, llevaron maquinaria pesada, escarbaron y lo único que hicieron fue rellenar de tierra la alcantarilla, más no frenaron el derrame.

Ecología ya a hecho caso omiso al reporte de un tiradero clandestino. Foto: Carla González | El Sol de Mazatlán

Los escurrimientos de residuos llegan hasta el arroyo Jabalíes, donde se quedan estancados.

"Vinieron también la semana pasada, pero nomás dieron la vuelta y se fueron. Si de la peste no nos enfermamos, allá está el criadero de dengue en el arroyo", agregó.

También tiran basura

Justo en los márgenes de este conductor de agua hay un pequeño lote baldío, donde también reporta que la gente va y tira escombros y basura, sin que la dirección de Ecología haga algo al respecto.

Por parte de la dependencia municipal, él está reconocido como líder de la colonia, incluso le otorgaron un carnet; sin embargo, cada vez que reporta algo nunca acuden al llamado.

"Ese tiradero clandestino vienen de varias colonias y aparte de la nuestra, para qué digo que no, tengo detectados a quienes están tirando escombro, pero no puedo pelearme con ellos, aunque yo sea líder de la colonia; si les llamo la atención me dicen que quién soy yo, hablo Ecología para que vengan y los multen y no vienen", mencionó.

Don Jesús indica que hay varias luminarias por toda la colonia que están fallando, hay algunas que no prenden y hay otras que están prendidas día y noche, pero al modo, tampoco acuden al reporte.