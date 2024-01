Quien pida puestos, tiene un punto menos: Rocha Moya por lista de Morena

Culiacán, Sin. -“Quien me pida puesto, tiene un punto menos”, expresó el gobernador Rubén Rocha Moya sobre las definiciones del Comité Ejecutivo Nacional de Morena sobre los candidatos a las diversas posiciones electorales que se votarán en este 2024.

Esto debido a que algunos funcionarios de su gabinete tendrán que renunciar al cargo de resultar seleccionados como candidatos, por lo que advirtió que nadie más pida suplir el cargo que se abandona, pues eso quiere decir que no están conformes con el cargo que se les ha conferido.

Rocha Moya expuso que es única y exclusivamente su responsabilidad designar a los nuevos funcionarios.

“Todo el que me pida tiene un punto menos porque quiere decir que me quedé corto en lo que les di. Eso no me gusta, porque si están ubicados por mí en alguna parte, no me puede estar diciendo que quiere otra cosa”, dijo.

El gobernador comentó que ya ha recibido mensajes vía WhatsApp respecto a dicho tema, de algunos que le piden “silla”, lo cual reprueba y es de su desagrado.

Al seleccionar a los nuevos funcionarios, el gobernador dijo que garantizará la paridad de género.