Que siga el INE y se respeten los tiempos electorales: Fernando Valdez

Mazatlan, Sin.- Luego de pronunciarse a favor de defender al Instituto Nacional Electoral, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Mazatlán, Fernando Valdez Sonalo, aseguró que en el país se tiene que buscar que las instituciones que ya existen prevalezcan.

“Tenemos que buscar que las instituciones prevalezcan, nosotros tenemos que buscar que lo que esté continúe, que el Seguro Social se fortalezca, lejos de desaparecer, que el Infonavit siga otorgando créditos a los trabajadores, tenemos que buscar que el INE siga contando los votos de los mexicanos", señaló.

Comentó que la eliminación de funcionarios del Instituto Nacional Electoral y los cambios que busca hacer el presidente Andrés Manuel López Obrador no van a ahorrar nada, sino que va a conflictuar todo.

“El presidente López Obrador, cuando fue luchador social, él fue quien logró la veda electoral y esa se tiene que respetar, por lo que debe rechazarse lo que actualmente están haciendo los militantes del partido Morena, en hacer precampañas con las denominadas ‘corcholatas’”.

Comentó que ha observado que existe una gran cantidad de bardas alusivas a campañas políticas aún y cuando no son tiempos electorales, lo que pone en tela de juicio la procedencia del recurso económico empleado, debido a que los partidos políticos todavía no cuentan con el dinero necesario para hacer las promociones.

“La veda electoral se tiene que respetar”, enfatizó.

Reforma electoral

Valdez Solano puntualizó que es conveniente que todos los sectores sociales, como el académico, el empresarial y la sociedad civil, se pongan de acuerdo para definir un rumbo más coherente en cuanto a una modificación electoral, rechazando que dicha reforma se tenga que hacer antes de un proceso electoral como el del 2024, y más cuando el partido Morena realiza precampañas con dinero público.

"De dónde salen esos recursos, si todavía los partidos no tienen dinero, pero un partido puede traer a tres o cuatro personas promoviendo, haciendo giras por todo el país, eso no está bien, entendámoslo y no es porque lo haga un partido u otro, es que tenemos los ciudadanos que pensar que eso no está bien, porque en dos o tres años eso se nos va a revertir y va a hacer un caos, no va a enfrentar a los ciudadanos contra los ciudadanos no es justo", insistió.

El empresario argumentó que es por ese motivo que la voz de la ciudadanía b de cobrar mayor importancia para que se defiendan los intereses y las garantías de todas las personas.