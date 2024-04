¿Qué saben las personas sobre el eclipse total de este 8 de abril? Aquí te lo decimos

Mazatlán, Sin.- En vista del próximo Eclipse Total de Sol de este 8 de abril, que será visible en Mazatlán, se llevó a cabo un sondeo ciudadano para conocer las percepciones y conocimientos de la población sobre este fenómeno astronómico.

Se abordaron tres aspectos principales, como lo son el conocimiento general sobre los eclipses, los planes de observación y los mitos asociados.

Al preguntar a los ciudadanos sobre lo que saben del Eclipse Total del 8 de abril, se encontró una diversidad de respuestas. Mientras algunos mencionaron detalles precisos sobre cómo ocurre el fenómeno, otros admitieron tener un conocimiento limitado, aunque mostraron interés en aprender más.

"Pues si te puedo decir que es muy poco lo que sé dé este tema, solamente quiero verlos y ya, me han dado recomendaciones, como usar lentes y no mirar los lentes de manera directa, solo esas cosas sé", comentó Yolanda, habitante de Mazatlán.

Entre los aspectos más mencionados destacan la alineación de la Tierra, la Luna y el Sol, así como la proyección de sombras durante el evento.

"A no, pues ese tema si le sé bien por todo lo que se veía en la escuela y lo que sale en Facebook, es algo entretenido saber al respecto de esto del eclipse", comentó Teo, quien vive en Mazatlán.

En cuanto a dónde planean observar el eclipse, la mayoría de los encuestados expresaron su interés en buscar lugares abiertos y con poca contaminación lumínica para disfrutar plenamente del fenómeno.

"Yo digo que si voy a verlo y me preguntan de un lugar, será en el mero malecón o la azotea de mi casa, vivo cerca de ahí, donde menos luz vea, para que se pueda ver mejor", comentó Jesús Francisco Carmona, quien caminaba rumbo a su trabajo.

Algunos mencionaron que viajarán a zonas específicas donde la visibilidad sea óptima, mientras que otros optarán por observarlo desde sus propias residencias o lugares de trabajo.

"Como turista te puedo decir que se me antoja el malecón, pero otro lugar que se me antoja es el Cerro que está por el malecón, esos puntos se me hacen padres, ya los subí y se ve muy bien la verdad, ahora me imagino el eclipse desde ahí, se verá muy bien", expresó Obed, turista originario de Durango.

Entre los mitos más mencionados por los encuestados se encuentra la creencia de que los eclipses tienen efectos negativos en la salud o el estado de ánimo de las personas.

"Existe la creencia de que los eclipses tienen efectos negativos en la salud y el estado de ánimo de las personas. Algunas personas dicen que durante el eclipse se sienten más cansadas o deprimidas, y prefieren quedarse en casa para evitar cualquier riesgo, eso me han contado, yo nací en el 94, no me toco el eclipse del 91", dijo Alejandro, turista originario de Chihuahua.