Que el nuevo Secretario de Seguridad no tenga nexos con el narco: Imelda Castro

Culiacán, Sin.- Tras la renuncia del Secretario de Seguridad en Sinaloa, Cristóbal Castañeda Camarillo la senadora Imelda Castro Castro pidió que el nuevo titular de la corporación no tenga nexos con el narco, que sea una persona honesta y profesional.

Esta mañana trascendió la renuncia de Castañeda Camarillo debido a cuestiones personales, lo que Imelda Castro calificó como un cierre de ciclo en la estrategia de seguridad en el estado.

“Yo creo que él ya había cumplido un ciclo. Entiendo que son etapas también de cómo se aborda la seguridad en nuestro estado”, expresó Castro Castro.

“Es una gestión aceptable, le tocaron momentos complicados, los dos culiacanazos, ahí estuvo a prueba su templanza, su compromiso con la seguridad”.

Al cuestionarle si el nuevo titular de la Secretaría de Seguridad debe ser un mando civil o continuar con un mando militar, la senadora morenista señaló que lo importante es que sea un perfil honesto, capaz y que no responda a los intereses del narcotráfico y el crimen organizado.

“Ignoro quién vaya a ser el próximo secretario de seguridad, pero debe ser una persona que atienda los grandes requerimientos del momento que estamos viviendo”, sostuvo.

“Siendo profesional, siendo honesto, siendo una persona comprometida con los esfuerzos de transformación que se están dando en este proceso, que sea una persona que no esté vinculada a los intereses del narcotráfico, de la delincuencia, si es militar o es civil me parece que no tendría relevancia alguna”.

En caso de nombrarse a un mando militar, la legisladora pidió confianza a la ciudadanía, asegurando que no habrá reprensión ni las estrategias utilizadas en los sexenios anteriores.

“Sabemos que ahora el rol que están jugando las fuerzas armadas es muy distinto a cuando estaba Felipe Calderón y Peña Nieto, entonces no pensemos que va a haber problemas de represión, eso no ha pasado, me parece que el mando puede ser militar, civil”, concluyó.