Promete AMLO construcción de canales de riego en la Presa Picachos antes de que termine su sexenio

Mazatlán, Sin.- La tercera es la vencida. Luego de haber pospuesto en dos ocasiones su gira por Sinaloa ante imprevistos de último momento, el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, visitó el sur del estado.

Iniciando su agenda de trabajo el viernes en Santa María en El Rosario, la mañana de este sábado hizo acto de presencia en la Zona de Riego de la Presa Picachos para supervisar los avances de obra.

Le acompañaron, su esposa, Beatriz Gutiérrez Muller, el gobernador del estado de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, la directora general de Conagua, Blanca Jiménez Cisneros, presidente del Consejos Baluarte Presidio, Ismael Díaz Murillo, el presidente municipal de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, el presidente municipal de Concordia, José Felipe Garzón López.

López Obrador mencionó lo importante que es la obra hidráulica de la presa Picachos, pero también reconoció que aún falta que sea aprovechada a plenitud, pues aún no ha iniciado la construcción de los canales de riego.

"Esa obra tiene que llevarse a cabo, tiene que realizarse y por eso estamos aquí para informar que vamos a darle continuidad a este programa y se va a invertir para se construyan los canales de riego y se utilice de manera racional el agua de esta presa para impulsar las actividades agropecuarias", reconoció.





Fotos: Rolando Salazar │ El Sol De Mazatlán

Para esto tendrá que llevarse a cabo, primero, un trabajo de conciliación con los comuneros, productores y ejidatarios de la zona, razón por la cual la obra ha estado "parada" este año dejando de ejercer los 600 millones de pesos que se habían destinado para ello.

"Hay que convencerlos de que esta es una obra en beneficio de los mismo y que se tiene que buscar la forma de seguir adelante, que no se quede como sucedió este año el recurso, la inversión, se tenían disponibles 600 millones de pesos y no se pudieron aplicar porque no hay el acuerdo con los productores", mencionó.

Comisionó a Jiménez Cisneros trabajar en conjunto con Ordaz Coppel para lograr ese acercamiento y los trabajos de construcción puedan iniciar lo antes posible y concluir el sistema de riego antes de que termine su sexenio.

Fotos: Rolando Salazar │ El Sol De Mazatlán

Además prometió la construcción de un acueducto para el municipio de Concordia, como el que se construyó en Mazatlán (Miravalles) y que garantiza el abastecimiento del vital líquido para consumo humano. Así como el uso del agua para generar energía eléctrica.

"Aquí solo va a quedar pendiente, además del sistema de riego, el que se haga justicia en Concordia, porque estamos en territorio del municipio de Concordia y es una paradoja, una contradicción que se tenga aquí la presa y la gente de Concordia no tenga agua. Yo quiero hacer aquí el compromiso de que también vamos a construir un acueducto para que tengan el agua en Concordia que les hace mucha falta", prometió.

























