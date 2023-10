Productores sinaloenses piden activar seguro catastrófico por la sequía

El presidente de la Liga de Comunidades Agrarias de Sinaloa, Miguel Ángel López Miranda, indicó que el sector agrícola pide que es urgente activar el seguro catastrófico en Sinaloa debido a la sequía que se enfrenta.

Asimismo, agregó que pese que aún no se tiene cuantificado el número de hectáreas afectadas, existe una afectación de diferentes cultivos, como maíz en grano, sorgo, ajonjolí, cacahuate, entre otros.

También puedes leer: Industriales podrían dejar de producir materia prima por sequía

El líder agrícola, dijo que esta catástrofe productiva por falta de suficientes lluvias en la temporada, afectó a mujeres y hombres en 14 municipios: Choix, Ahome, El Fuerte, Sinaloa municipio, Badiraguato, Mocorito, Salvador Alvarado, Culiacán, Elota, Cosalá, San Ignacio, Concordia, Mazatlán, y Rosario.

El presidente de la Liga de Comunidades Agrarias de Sinaloa, comentó que es necesario se otorguen los mil 500 pesos de la prima a efectos de buscar una resiembra en caso de que se presenten lluvias en lo que resta de la temporada, ya que requieren recuperar la capacidad productiva.

“Nosotros como organización campesina estamos obligados hacer el exhortó a las autoridades correspondientes para que hagan lo propio”, señaló.

Ante ello, explicó que el año pasado hubo una especie de error al momento de contratar el seguro y aun cuando hubo lluvias, regiones en el estado se vieron afectados por la sequía, muchos productores tenían que hacerse acreedores al apoyo de la aseguradora, y por un error administrativo la Secretaría de Agricultura del estado no se pudo bajar esos apoyos.

Finalmente, López Miranda, recomendó a los productores de temporal que se vieron afectados, no destruir el cultivo, y cuidar que no pastoree ganado en esa superficie siniestrada para que no enfrente obstáculos por parte de los ajustadores de las empresas aseguradoras contratadas por el gobierno estatal, y se levanten las respectivas actas de siniestro para que estén elegibles de recibir el recurso de la prima.