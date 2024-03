Presidenta del PAN en Sinaloa pide destitución de secretario de Seguridad

Culiacán, Sin. -La dirigente del Partido Acción Nacional en Sinaloa exigió la destitución de Gerardo Mérida Sánchez como titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, tras los hechos violentos de alto impacto registrados en el municipio de Culiacán.

Roxana Rubio Valdez retomó el tema de la privación de la libertad efectuada por grupos de civiles armados el pasado viernes 22 de marzo. En total fueron víctimas 66 personas, de las cuales ya se liberaron a 58.

Asimismo, abordó el enfrentamiento registrado la madrugada del domingo en la capital, donde un elemento de la Guardia Nacional resultó herido y otro perdió la vida.

“Si no pueden con la encomienda que tienen, renuncien, así lo digo tres veces, renuncien si no pueden. Totalmente, me sumo, incluso en lo que leí, tiene que renunciar ya, ya le dimos demasiadas oportunidades y es por el bien de los ciudadanos y por el bien del gobernador, porque el gobernador nos tiene que garantizar seguridad, esto ya rebasó los límites”, dijo.

Este exhorto se suma al hecho por la también dirigente del PRI, Paola Garate, quien hizo la misma petición pública.

Problema de seguridad

Junto con la presidenta del PAN estaban los candidatos al Senado de la República, Eduardo Ortiz y Sergio Esquer, quien busca ser diputado federal por el distrito 5.

Ellos coincidieron con la postura de su líder local y afirmaron que una muestra de esta necesidad por renovar el mando de seguridad en el estado son las mantas que se colocaron esta mañana en donde se decía que no hay una guerra entre grupos delictivos y presuntamente estaban firmadas por Iván Archivaldo Guzmán.

Cabe recordar que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en su mañanera que las 66 personas privadas de libertad fueron resultado de un conflicto entre bandas.