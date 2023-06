Presenta Observatorio Ciudadano el "Cabildómetro" ¿Mazatlán reprobado?

Mazatlán, Sin.- Por primera vez en Mazatlán y en Sinaloa se evaluará a un Cabildo, específicamente el desempeño de los regidores, regidoras y sus comisiones edilicias, esto con el objetivo de conocer qué tan transparente y qué tan abierto es este cuerpo colegiado hacia la ciudadanía.

El Cabildo es el órgano máximo de la autoridad del municipio, su función es definir las políticas de la administración municipal orientadas al desarrollo, al progreso y a la distribución equitativa de los recursos; sus decisiones prácticamente impactan a todos en la vida pública, por ello es fundamental que su trabajo sea lo más transparente.

También puedes leer: Proponen reformar leyes para evitar opacidad en situaciones de riesgo

A este lo conforman la figura del presidente municipal, el titular de la Sindicatura de Procuración y de acuerdo al tamaño municipio varios regidores, en Mazatlán son 12.

¿Cómo se evalúa?

Cabildómetro es una herramienta impulsada localmente por el Observatorio Ciudadano de Mazatlán, consta de 15 criterios básicos y mínimos en transparencia; ocho indicadores evalúan al Cabildo y las otras siete a las comisiones edilicias.

Se evaluó con un punto a todos aquellos criterios que están en la ley y que también se cumplen en la práctica; se evaluó con punto cinco aquellos criterios que están en la ley, pero no se hacen en la práctica, o viceversa, que se gane en la práctica y que no están en la ley, y se evaluó con un cero a todo aquello que no está en la ley y que tampoco ocurre en la práctica.

Al final el valor de cada criterio se suma y se promedia, dando como resultado el índice general, compuesto por dos subíndices: Cabildo y comisiones edilicias; este fue el resultado.

El Cabildómetro busca hacer contraloría ciudadana, monitorear al Cabildo y evaluar al Ayuntamiento. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

Cabildo reprobado en transparencia

La primera evaluación realizada se llamó Reporte Cero, trata de un diagnóstico del Cabildo que permite identificar debilidades en ejes de transparencia y participación ciudadana y áreas de oportunidad para mejorar desde la normatividad y abrir la posibilidad de trabajar en la implementación de mejores prácticas orientadas a impulsar un Cabildo más abierto.

En el subíndice de Cabildo se obtuvo una puntuación de 0.25, mientras que en el subíndice de sesiones de comisiones la puntuación fue de 0.7 y el índice general fue de 0.16.

Se encontró, por ejemplo, que el Cabildo no publica el calendario de sesiones y en el reglamento del Ayuntamiento de Mazatlán tampoco lo considera; que las convocatorias de las sesiones de Cabildo no se publican y no existe normatividad para que así se realice, dejando fuera del conocimiento de esta actividad a la sociedad; que las órdenes del día de las sesiones de Cabildo no son publicadas en el sitio web oficial del municipio y en otras redes sociales oficiales, tampoco los anexos a las convocatorias.

Que las actas de Cabildo no incluyen el sentido del voto de cada regidor o regidora en cada tema, tampoco hay normatividad que indique el cumplimiento de este; que no existe normatividad sobre la participación de la ciudadanía en los puntos a discutir dentro de las sesiones de Cabildo, actualmente, a excepción de los Cambios abiertos, en todas las sesiones solo pueden intervenir y participar los integrantes del propio Cabildo.

También que pese a que las actas de las sesiones de Cabildo, si se publican en el sitio oficial del Ayuntamiento, estas se suben hasta después de 4 meses celebrada la sesión, hay transparencia proactiva pero a medias.

El municipio está dentro de los cinco peores evaluados entre los que ya implementan esta herramienta. Foto: Cortesía | Observatorio Ciudadano

Por otra parte, se destacó que las sesiones de Cabildo son transmitidas a en vivo a través de redes sociales oficiales, además se cuenta con un archivo público consultable y permanente con los videos de todas las sesiones realizadas sin encontrarse esto en la normatividad, siendo esta variable la máxima publicidad proactiva.

En cuanto a las comisiones edilicias, se observó que las comisiones no publican su calendario de sesiones ordinarias en el que se incluye el día y la hora de la reunión, existe normatividad, pero no se cumple.

Que las sesiones no son públicas, que las convocatorias de las sesiones no se publican, que las órdenes del día de las sesiones no son publicadas en el sitio web oficial del municipio, que las sesiones de las que no son transmitidas en vivo a través de sus sitios web y redes sociales oficiales.

Que las actas de las sesiones de las comisiones edilicias junto con sus anexos no son publicados en el sitio web del municipio y que no es posible que la Ciudad participe en los puntos a discutir dentro de las sesiones de comisiones edilicias. En ninguna de las últimas seis variables existe normatividad para que se realice

¿Qué se propone?

Tras el análisis se concluyó y propuso la modificación a varios artículos del Reglamento de Gobierno para establecer como obligatorio el cumplimiento de las variables arriba mencionas y más adelante incluso convertirlo en ley para que sea aplicable en todos los ayuntamientos del estado.

Durante la presentación del Cabildómetro estuvieron presente los regidores América Carrasco Valenzuela, Martín Pérez Torres, Claudia Peña Chico, Bernardo Eduardo Alcaraz Conde y Francis Osuna Velarde, quienes mostraron total interés en el proyecto y manifestaron su compromiso de sentar las bases en los reglamentos para regular todo aquello que no está.

Reporte cero

Cabildo

Sesiones públicas 1

Calendario público 0

Antelación de convocatoria 0

Orden del día público y completo 0

Transmisión por internet 0.5

Publicación de actas 0.5

Sentido de votaciones en actas 0

Participación ciudadana 0

Comisiones edilicias

Sesiones Públicas 0

Calendario público 0.5

Antelación de convocatoria 0

Orden del día público y completo 0

Transmisión por internet 0

Publicación de actas 0

Participación ciudadana 0

Los resultados de la próxima evaluación se darán a conocer en el mes de enero del 2024.

Antecedentes

Regidor MX nació en Ciudad Juárez, Chihuahua hace 7 años, diseñado por la organización ciudadana Plan Estratégico de Juárez, ante la opacidad y pocas vías de participación que había en el Cabildo.

Al año siguiente que aplicaron y diseñó y aplicó esta herramienta se convirtió en normativa, se incluyeron algunos criterios en la Ley de Participación Ciudadana de aquel estado y de manera oficial ya se aplica en todos los Ayuntamientos de Chihuahua para mejorar la transparencia y la participación social en los cabildos.

Actualmente, esta herramienta se aplica en 28 Ayuntamientos de 15 estados.