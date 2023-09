No se han confirmado casos de COVID-19 en escuelas de Mazatlán

Mazatlán, Sin. -Hasta el momento en Mazatlán no se ha confirmado ningún caso de COVID-19 en las escuelas, aunque sí se han presentado algunos síntomas de gripa o malestar general, informó el jefe de Servicios Regionales de la SEPyC, Juan José Rendón Gómez.

Respecto a los protocolos preventivos, señaló que el uso del cubrebocas no es obligatorio, es opcional, igual con la aplicación del antibacterial, el lavado continuo de manos o evitar los espacios cerrados por largo tiempo.

"(El uso del cubrebocas) no se puede condicionar ahorita. Hasta que no tengamos la indicación de parte de la Secretaría de Salud donde el uso del cubrebocas es obligatorio, entonces si la escuela está facultada, pero ahorita no, por eso es voluntario", aclaró.

En todo caso, agregó que si un niño, presenta síntomas de temperatura, dolor de cuerpo, escurrimiento nasal, lo mejor es no mandarlo a la escuela por algunos días y preferentemente realizar la prueba correspondiente para descartar o confirmar la presencia del virus.

La recomendación es hacer la prueba en caso de presentarse los síntomas del virus. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

"Por lo pronto en Mazatlán no tenemos casos reportados en las escuelas, ni hemos cerrado escuelas por esos casos", agregó.

Golpe de calor

Respecto a las altas temperaturas que prevalecen en el municipio, Rendón Gómez apuntó que la indicación es a no realizar actividad física, al aire libre y en la medida de lo posible realizarlas bajo techumbres o en la propia aula para evitar golpes de calor o deshidratación.

"Hay una responsabilidad del director, es el responsable de la salvaguarda y seguridad de los niños, en cada escuela invitar al padre de familia que haga la denuncia correspondiente con nosotros si ven que sus hijos los están haciendo hacer ejercicio a las 12 del día".