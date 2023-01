Preocupa a alcaldesa la falta de agua potable en Escuinapa

Escuinapa, Sin.- Como preocupante calificó la alcaldesa Blanca Estela García Sánchez la situación que está viviendo actualmente el municipio de Escuinapa ante la falta del servicio de agua potable.

La presidenta municipal, externó que la falta del servicio de agua potable que se está dando por la suspensión del servicio de energía eléctrica a la Jumapae se está generando a consecuencia de la falta de cultura en el pago de este servicio por parte de los usuarios.

“Es preocupante la situación que estamos viviendo y no es cuestión de la gerencia ni de mi en particular, lo que pasa es que seguimos con la misma situación, la mala cultura de no pagar el consumo de agua que realizamos. No es justo que personas que somos responsables, que realizamos el pago puntual, ahorita estamos sin agua por la responsabilidad de quienes no pagan”.

Destacó que se tiene un estimado en la Jumapae, que del cien por ciento de usuarios que se tienen en el padrón, solamente el 20 por ciento cumple cabalmente con su pago, mientras que el 80 por ciento restante no lo hace.

“Aquí es crear conciencia de la importancia de pagar el agua, porque de ahí pagamos el consumo de energía a la CFE, los gastos operativos como los sueldos de los trabajadores, esto que está pasando ahorita, me preocupa muchísimo”.

La presidenta pide a ciudadanos apoyar con el pago del servicio. Foto: Jesús López | El Sol de Mazatán

Por otra parte, condenó la postura que está tomando actualmente la Comisión Federal de Electricidad, quien con su medida de suspender el servicio de energía eléctrica a la Jumapae y por consecuencia cortarse el servicio de agua potable en el municipio, se está atentando contra los derechos de los ciudadanos.

“Es algo ilógico que me parece a mi por parte de la CFE, esto atenta contra los derechos humanos, como es posible que nos quiten el vital líquido cuando está de por medio la salud de los ciudadanos, aquí nosotros si quisiéramos tener una platica con ellos”.

Agregó, que actualmente ya se hizo un abono de 600 mil pesos al adeudo que superaba el millón 300 mil pesos, restando más de 700 mil pesos, monto por el cual están buscando obtener un convenio, para que se les restablezca el servicio de energía eléctrica.

Al concluir, fue reiterativa en exhortar a los ciudadanos para que acudan a cumplir con el pago del servicio de agua potable para poder recaudar los fondos suficientes para hacer el pago de la energía eléctrica.