Pozo abierto genera tráfico, riesgos y malestar en el Infonavit Alarcón

Mazatlán, Sin.- La presencia de un pozo abierto en las inmediaciones de la Escuela Primaria Luis Donaldo Colosio, en el Infonavit Alarcón de Mazatlán, ha generado una creciente preocupación entre los residentes y docentes. La situación se agrava porque paralelamente genera aumento de tráfico en las tardes, especialmente cuando los niños salen de la escuela, lo cual ha incrementado el riesgo de accidentes.

"Se hace tráfico por las personas que vienen en carro, bicis, o andan a pie y por el pozo que está ahí, muchos prefieren darse vueltas o esquivarlo, cuando los niños salen de la escuela o van entrando es lo bueno, porque se junta el tráfico y es riesgoso, muchos se prefieren dar vuelta", dijo Luisa, cuidadora de la entrada de la primaria, Luis Donaldo Colosio.

Vecinos y personal docente han expresado su incomodidad ante la falta de medidas de seguridad adecuadas por parte de los responsables de la obra. El pozo, originado por trabajos de rehabilitación de tuberías, representa un peligro latente para quienes transitan por la zona.

"Pues fueron los mismos que trabajan aquí, no lo cerraron bien, nomas pusieron tierra para que la gente no se vaya hasta abajo del pozo, pero no lo cerraron, ahí fácil te puedes dar un golpe o te puedes estampar", comentó Laura Montes, vecina del asentamiento.

Los accidentes, como el ocurrido a un señor que cayó de su bicicleta debido al hoyo, dejándolo sangrando y cubierto de polvo, ilustran la urgencia de abordar esta situación.

"Ya ha habido accidentes de personas, no fueron graves, pero si han sufrido raspadas cuando se caen de las bicis, un señor que no miro bien se cayó y se dio un golpe, terminó lleno de polvo y con raspones en los pies", añadió la vecina.

Sin tránsitos ni señalizaciones

Además de cerrar adecuadamente el pozo, en el lugar se requieren oficiales de tránsito custodiando la avenida, pues el flujo vehicular es constante y la falta de señalizaciones también es un problema para quienes circulan sobre la zona debido a que no hay nada que los advierta sobre el hoyo.