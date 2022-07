Posee Mazatlán una fuerte lealtad turística

Mazatlán, Sin.- A pesar de los señalamientos sobre personas desaparecidas en Mazatlán en las últimas semanas, el puerto es uno de los favoritos a nivel nacional, aseguraron integrantes del sector turístico.

Esto, en respuesta a las recientes declaraciones de la diputada federal Paloma Sánchez, en el sentido de que en Mazatlán desaparece una persona cada tres días.

El presidente de la Asociación de Hoteles Tres Islas, José Ramón Manguart Sánchez, sostuvo que el puerto se mantiene como uno de los favoritos para visitar cada fin de semana.

“Yo no daría espacio en entrar al tema de a quién darle la razón. Lo único que sí puedo decir es que en los estudios que se han hecho del destino, afortunadamente ante nuestros visitantes, no ha sido un tema o un señalamiento en ese sentido, habría que analizar las cifras. Lo desconozco, no soy el más indicado para opinar de eso, sin embargo, la lealtad del turista hacia el destino, yo creo que ha sido evidente y lo estamos viendo cada fin de semana”, dijo.

Manguart Sánchez, no negó la posibilidad de que efectivamente eso esté pasando en el municipio, sin embargo, aseguró que en las encuestas con visitantes no ha sido un tema que expresen durante su estadía.

Indicó que afortunadamente el destino está en el gusto del vacacionista, tan es así, que se espera tener una ocupación hotelera superior al 85 por ciento este verano.

Por su parte, el presidente de la Federación de Cámaras de Comercio de Sinaloa, Miguel Hernández, rechazó las declaraciones de la diputada, pero reconoció que sin duda el tema de seguridad es fundamental para que el turismo arribe al destino.

“No estamos de acuerdo con esos comentarios de la diputada, que evidentemente son políticos, sin embargo, esto podría dañar la imagen del destino'', expresó.

La denuncia

La diputada priista Paloma Sánchez denunció que Mazatlán es el destino turístico con más desapariciones de todo el país, con 129 en lo que va del 2022 y 562 en los últimos tres años.

Ante ello, exigió a las autoridades no rendirse y seguir buscando a las personas desaparecidas, hasta encontrarlas. Sus familias, dijo, tienen derecho a la memoria y a la verdad.

Consideró que la situación es tan grave que solo en el último año, en Mazatlán desaparece una persona cada tres días.

Además, añadió que es uno de los cinco municipios con más fosas clandestinas en toda la historia de México, razón que ha impulsado a que las madres de los desaparecidos tengan que realizar las labores de búsqueda que el gobierno ha dejado de lado.