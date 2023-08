Por las nubes el precio de la carne en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Desde hace dos semanas se ha registrado un incremento del 20 por ciento en el precio de la carne, lo que ha afectado la economía de las familias en Mazatlán.

"Si he comprado, pero no como antes, para ser honesta, nos va bien si comemos carne una o dos veces a la semana, han sido aumentos muy serios, le pega a la economía de cualquier persona, esperamos que en un futuro baje o que continúe en ese costo, pero que por favor ya no aumente", expresó Ely Pinzón, quien hace sus compras en el mercado Pino Suárez.

También puedes leer: Altas temperaturas “golpean” el bolsillo de los mazatlecos

En algunos locales del centro de abastos la carne tiene un costo de entre 240 y 250 pesos, lo cual ha orillado a las personas a cocinar otro tipo de platillos.

"Hay muchas comidas que se pueden hacer sin carne, ya hice chiles rellenos, comida cantonesa, sopas, pollo, le tenemos que buscar, porque de verdad subió mucho, se buscan variantes para que se pueda apaciguar que no hay carne más de un día a la semana, por lo menos así pasa en mi casa", comentó Alma Gallegos.

La situación también ha afectado a los comercios de comida en Mazatlán, en especial a las taquerías.

"Ya no podemos subir más el costo de los tacos nosotros, ahora si nos truena el negocio. Nos hemos visto afectados en mi local, sobre todo porque nos subieron el precio de la carne, gastamos más y cobramos lo mismo, así no es negocio", comentó Rogelio Miranda, taquero de Mazatlán.

Los precios

El kilo de carne de res se vende entre 240 y 250 pesos en el mercado Pino Suárez. Hace dos semanas el precio era de entre 190 y 210 pesos.