Por la pandemia de Covid-19 la sociedad está sumida en el duelo

Culiacán, Sin.- En Sinaloa, en el país y en el mundo entero, ante el Covid-19 la sociedad está sumida en el duelo, porque perdimos los espacios de salir, la pérdida de compartir la cercanía, la pérdida del contacto en los afectos, y el más doloroso no sólo por la pérdida de un familiar sino el de no poder llevar de forma natural la despedida, señala la psicóloga y tanatóloga Verónica de León de Cuetos.

La directora de la Fundación Déjalos ir con Amor, Verónica de León de Cuetos, advierte que ante tantas pérdidas del ser humano vienen problemas catastróficos de salud mental en la población, la gente está enojada, frustrada y desesperada.

En entrevista con El Sol de Sinaloa, la profesionista señala que dadas las condiciones de la pandemia se están presentando muchos trastornos en la salud mental, el aislamiento que ya ha sido más prolongado que nos tomó por sorpresa es una experiencia desconocida porque es la primera vez que nos toca vivir y por lo tanto aun cuando al principio a muchos les parecía broma, nos decían que iba a ser muy de inmediato, que íbamos a salir muy pronto.

Así que cuando se anunció que se iba a prolongar la estadía, advirtió, fueron cambiando los estados de ánimo y fue apareciendo el miedo, la incertidumbre, el enojo, la frustración y la baja tolerancia a estar esperando.

SOBRE EXPOSIÓN AL TEMA





Además, lamenta, tenemos un sistema de salud caduco, un sistema de salud que no tiene con qué responder porque desde hace 30 año se dejó de atender, cuidar y darle mantenimiento a la infraestructura sanitaria y viene esta pandemia, lo que ha ocasionado que el sistema de salud esté en crisis, por ello, la importancia de que la sociedad coopere atendiendo las recomendaciones.

-¿Qué falta para atender la psicosis que padece la sociedad?

“Por un lado hay una fragilidad humana, por el otro, estamos siendo muy vulnerables de un virus que nadie lo conoce, nos expresamos del Covid-19 como si fuera muy cotidiano, y nos estamos manejando con mucha ansiedad y estamos teniendo muchas compulsiones con lo de la limpieza de quienes estamos siendo responsables de salir lo mínimo indispensable. Esta sintomatología se va agravando poco a poco conforme va pasando el tiempo y se van acrecentando los efectos sicológicos y emocionales que no les va a permitir soportar un encierro como éste.”

Por otro lado, las personas están teniendo la pérdida de seres queridos y me voy a aventurar a decirlo, hay un mal manejo en el trato hacia los dolientes porque esto es sorpresivo, por todo ello, está haciendo falta la participación de los psicólogos y de los tanatólogos en esta contingencia para poder sumar el trabajo que ya están haciendo los médicos y enfermeras que han sido nuestros héroes, que están en la trinchera con los pocos recursos disponibles.

Viene un problema catastrófico en la salud mental

“Falta el apoyo terapéutico para poder dar la mala noticia desde cómo está el paciente enfermo, desde ir monitoreando de manera personalizada los pacientes que están aislados del contexto familiar y cómo irle dando seguimiento a la familia porque sólo se da información dos veces al día, es decir se requiere darle más atención a los familiares de los enfermos”.

Insistió que está haciendo falta estos profesionales porque el manejo es frío desde que reciben al paciente que lo aíslan y lo incomunican y eso está generando un proceso de duelo complicado, es un duelo no adaptativo, es un duelo con el que la gente tendrá que lidiar y que requerirá de atención sicológica, tanatológica y en algunos casos, psiquiátrico.

PROBLEMA A LA VISTA

Por todo ello, la tanatóloga insistió que viene un problema catastrófico donde los niños, los padres, los ancianos, estos tres grupos, van a empezar a tener graves problemas porque el aislamiento al principio parecía broma, faltaba una calendarización de actividades, de roles, tareas, espacios de libertad de cada uno dentro de la misma vivienda, ahora está presente la ansiedad y la desesperación.

Además se ha compulsado a comer demasiado, a dormir poco, a desvelarse mucho, estar desfasados de la ingesta de alimentos, poca hidratación, poco ejercicio y mucha televisión y todo esto está generando un desorden en todos los sentidos: va a ver un aumento de peso, solicitudes de divorcio, porque no está logrando gestionar las emociones porque no hay un orden en casa.

Lamentablemente, indicó, viene un repunte muy alto de ideas suicidas, de intentos de suicidios, de aumento de depresión, aumento de conflictos conyugales y una rebeldía muy fuerte de los adolescentes y por supuesto, el aumento de ingesta de comida, aumentará el tabaquismo, el alcoholismo, la drogadicción y la violencia intrafamiliar que en este momento está en su máxima expresión”.

La situación es caótica y no estamos preparados para enfrentarla

Recomienda mucha serenidad y tolerancia para afrontar la situación.

-¿Cómo los podemos dejar ir con amor, como reza su slogan?

-En este momento sería muy aventurado decir que los dejen ir con amor porque las condiciones en los rituales no fueron las idóneas. Los seres humanos desde que nos conciben estamos llenos de rituales: desde el shower hasta el funeral público donde se reciben las condolencias de la familia, de los buenos amigos, cuando no hay esto, se va complicando porque ni siquiera hay un cadáver, donde no hubo la posibilidad de ver al ser querido, ni la posibilidad de una despedida, por lo tanto, ahorita, no se puede decir que los dejemos ir con amor.

“Lo que yo recomendaría es darse permiso de vivir el duelo porque se incrementará la frustración, la culpa, porque la culpa es saboteadora porque nos culpamos de que nada es suficiente. Hay que trabajar ese tema porque finalmente cada uno hace lo que puede de acuerdo a sus posibilidades y eso tenemos que ir rescatando para poder asimilar la pérdida, esto implicará más recursos personales, mucha tolerancia, mucha serenidad para afrontar la situación”, indicó.

Precisó que son muchos los factores que van a determinar la asimilación de la perdida y en el transcurso de estos meses se requiere la asistencia de la sicoterapia y el acompañamiento tanatológico será fundamental para ir integrando y en algún momento la persona pueda acomodar emocionalmente al ser querido en la memoria y en su corazón para estar en la posibilidad de dejarlo ir con amor y finalmente cuando todo esté más tranquilo, se puedan hacer los rituales correspondientes a como está acostumbrada l familia.

VIVIR EL DUELO

La especialista recomienda vivir un duelo si hemos perdido a un familiar durante esta epidemia de covonavirus.





