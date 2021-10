Por fin le llega la escritura de su casa a doña Francisca

Mazatlán, Sin.- La señora Francisca Rodríguez Carbajal, de la colonia Rubén Jaramillo, estuvo más de un año en espera de que le llegaran sus escrituras, y este miércoles se le hizo realidad su sueño. Dice que eso le da más tranquilidad.

“Aparte de que se me acaba de morir mi esposo, nos pegó el Covid a los dos, pero él no se murió del Covid, a él le quedaron secuelas, neumonía y se me infartó, tiene dos meses de muerto, poquito tiene, y para mi es una alivio no pagar ya esto, tengo hijos, pero gracias a Dios también ellos son muy buenos conmigo”, manifestó mientras sostenía en sus manos la escritura de su casa.

Este miércoles, el gobierno municipal, a través de la Dirección de Vivienda y Tenencia de la Tierra, hizo entrega de 200 escrituras de propiedad a familias de varias colonias del puerto.

Con esta entrega, la administración municipal ha dado certeza jurídica de su patrimonio a mil 318 familias mazatlecas.

En la ceremonia, que se llevó a cabo en el patio del Palacio Municipal, el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres aseguró que el compromiso para los próximos tres años es acelerar los procesos para la entrega de más escrituras gratuitas.

“Quiero que tengan confianza, vienen cosas muy buenas para Mazatlán, transformadoras, y que lo vamos a hacer con mucho corazón, porque tengo el compromiso con ustedes y con el Presidente de México, que aquí en Mazatlán va a ser un ejemplo de Cuarta Transformación en este País”, manifestó.

Ricardo Legarda Herrera, Director de Vivienda y Tenencia de la Tierra, dijo que por décadas estas familias vivieron en la inseguridad jurídica del espacio al que le llaman hogar, sin embargo, a partir de ahora tienen la certeza de ser los dueños legítimos de los espacios que habitan.













