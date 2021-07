Pocos barcos salen a la pesca alternativa en temporada de veda

Mazatlán, Sin.- Ante los altos costos de operación para sacar a pescar las embarcaciones y la falta de apoyo gubernamental, son sólo alrededor de 10 barcos los que salen a la pesca alternativa en esta temporada de veda de camarón.

El presidente de la Unión de Armadores, Jesús Omar Lizárraga Manjarrez, confirmó que son mínimos los buques que han podido salir a realizar la pesca alternativa.

Comentó que muchas empresas dejaron de mandar sus barcos a las capturas de tiburón, calamar, escama marina, debido a que no es costeable por los bajos precios.

"Se puede decir que dejamos de realizarlas desde hace tres años, por la misma problemática, los costos de operación, la pesca alternativa es pesca en donde la producción es más barata, económica, por lo cual al aumentar los costos de operación es menos redituable hacer ese tipo de actividades", dijo.

Señaló que desde hace seis años, la pesca de calamar ha venido a la baja, así como la de escama y de tiburón, incluso los pescadores ribereños que realizaron la pesca de esta especie que actualmente se encuentra en veda, no han podido venderlo.

"Los compañeros que hicieron pesca de tiburón y que guardaron la producción para poder venderla en época de veda, no tienen ventas, porque hay tiburón fresco en el mercado, porque no hay inspección y vigilancia, no se vigilan los mares y se siguen pescando los productos en veda", expresó.

De acuerdo con la última información de la Capitanía de Puerto de Mazatlán en 2020, eran 23 barcos de Mazatlán los que tenían permisos para realizar la pesca alternativa del camarón, 15 tiburoneros y 8 de escama; y dos empresas, una con 12 barcos y la otra con 10, las que apoyan la maricultura en el norte de Baja California.









