Poco más de 200 barcos saldrán a la pesca de camarón la próxima temporada

Mazatlán, Sin.- Para la temporada de camarón 2021-2022 en el pacífico mexicano, será sólo el 50% de la flota camaronera compuesta por 450 embarcaciones la que salga a pescar, estimó el representante de los pescadores en Mazatlán, Mauro Castro.

Manifestó que son poco más de 200 barcos en donde se realizan trabajos de reparación menor para poder estar listos para la apertura de la temporada.

Lamentó que de los tres mil 500 trabajadores del mar, sólo se vayan a emplear alrededor de mil 750 y una cantidad igual se quede sin trabajo.

"Se está quedando desempleado el pescador, y triste a la vez porque se está convirtiendo en peón, en vigilante, es una situación muy triste, ojalá que el gobierno tome cartas en el asunto y apoye a los armadores en general, pero principalmente a los tripulantes de los barcos", dijo.

Recordó que la temporada anterior, de la flota mazatleca sólo logró salir a la pesca el 69% y que para esta se estima que sea de la mitad hacia abajo

"Algunos armadores que sacaron una mayor cantidad de barcos para esta temporada los han reducido, hay quienes de 28 sólo sacarán 10 y hay otros que de plano no sacarán ninguno por distintos motivos, como descomposturas, falta de mantenimiento, que no dieron el resultado esperado, quedaron endeudados y por lo tanto ya no sacan sus barcos; se calcula que sean menos barcos del año pasado", expresó.

El representante del sector social de la pesca confía en que para esta zafra la producción sea mejor que la anterior, que fue regular, aunque todavía no hay una fecha oficial para el inicio de las capturas

"Hay mucha especulación, se habla del 14 de septiembre para esteros y bahías y el 21 para altamar, pero no hay un documento oficial, en años anteriores se hacían reuniones de evolución de muestreos y este año no habido nada", concluyó.









