Playas de Mazatlán se llenan de basura

Después de la celebración de la Navidad, las playas de Mazatlán quedaron contaminadas con botellas, vasos desechables, envases de plástico y vidrio, entre otro tipo de desechos.

"Este lunes había muchos envases de bebidas alcohólicas y bolsas de basura en la playa, la gente mete la basura en bolsas, pero hay muchos que no la sacan, hasta los cartones de las botellas o botes de cerveza había ahí, alguno que otro vaso ya estaba siendo arrastrado al agua, pero lo sacamos", aseguró Julio, recolector que saca desechos en una playa de la Zona Dorada.

Los recolectores afirman que pese a que hay muchos botes de basura en la bahía porteña, las personas dejan sus bolsas o deshechos a un lado o en pleno Malecón.

"Le falta mucha cultura a las personas, hay tambos para la basura en toda la playa y vienen a tirarla a un lado de los botes de basura, es increíble la poca sensibilidad o falta de conciencia, no es posible que dejen los desechos a un lado del bote de basura, y nos damos cuenta por qué somos nosotros los que la recolectamos, nos encontramos todo lo que utilizan a un lado y no creemos que alguien saque la basura solo para hacer la maldad”, dijo.

Desechos de todo tipo

Mientras que en la Zona Dorada había una gran cantidad de desperdicios que esperaban al camión recolector este lunes por la mañana, a la altura del Monumento Al Pescador las botellas de bebidas embriagantes y vidrios abundaban por toda la zona.

"No sé si es accidental, o de adrede, pero tantos vidrios no pueden ser accidentales, y más porque si se caen en la arena, no es muy probable que se rompan, esto puede lastimar a las personas que vienen, a uno que está haciendo su trabajo, y a los animales que vienen a dar la vuelta, pero parece que ni les importa a los que causan este cochinero", dijo Romualdo, recolector de la zona de playa.