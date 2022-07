En Sinaloa más de 100 mil niños se beneficiaban con Escuelas de Tiempo Completo

Culiacán, Sin.- “Hay en Sinaloa más de 100 mil niños y familias, madres y padres que piden regrese el programa de escuela de tiempo completo que les hace mucha falta. No voy a abrumarlos con aspectos técnicos…” dijo el diputado Sergio Mario Arredondo y demandó que este sentimiento no sea ajeno a los legisladores que son padres.

El diputado priista les recordó a sus compañeros legisladores que las Escuelas de Tiempo Completo, permitían que los padres y madres trabajadoras pudieran, una vez concluida su jornada laboral, pasar por sus niños y juntos irse a su hogar.

“Ya su hijo había estudiado y comido, una gran tranquilidad para un padre y una madre, un sentimiento que no debe ser ajeno a ninguno de los presentes que somos padres. Nuestro hijo ya comió y ya estudió”, señaló.

Recordó que este programa tenía casi dos décadas de funcionamiento y que por su pertinencia, y los resultados generales que arrojaba, logró pasar el ácido de las nuevas administraciones.

El programa consiste en un horario extendido, los niños reciben, además de esta enseñanza, una comida que es elaborada en participación de los padres de familia, de la comunidad de la escuela, reciben una dieta balanceada.

Precisó que hace unos días estuvo de visita en la escuela Adolfo López Mateos, ubicada en la colonia Recursos Hidráulicos, a unos metros del Congreso y ahí la directora le explicó muchos de los niños pertenecían a distintas colonias de la periferia, pero que estudiaban ahí porque sus padres trabajan en oficinas federales, en plazas comerciales y muchos de ellos hijos de empleados del poder Legislativo, lo que ha llenado de alegría al Congreso porque los niños al concluir sus clases esperan a sus padres a que concluyan sus labores porque no tienen quien los cuide o quien los recoja a la hora de salida.

“No hay nada de indigno en ello, pero sería más digno que sus niños puedan estar en su escuela, aprendiendo con sus amigos, comiendo en un espacio más cómodo, más justo”, indicó.

Aclaró que no es un reclamo, y que así como han sido sensibles con el problema de las viudas, periodistas, pidió que esta legislatura demuestre que tiene la voluntad de construir con los niños y con los padres de familia.

“No estoy buscando un reclamo, ni tampoco que iniciemos una recriminación a nada ni a nadie, se trata de que esta legislatura proponga en la agenda pública, a través de una mesa de diálogo con el poder ejecutivo y con las instancias competentes, la construcción de una respuesta original para que los niños y las niñas de Sinaloa puedan recuperar sus escuelas de tiempo completo”, dijo.

Las escuelas no son guarderías: Morena

Por su parte, el diputado José Manuel Luque, presidente de la Comisión de Educación, aclaró que las políticas públicas las diseña el Ejecutivo y que los legisladores pueden estar o no estar de acuerdo y plantear en el pleno cosas, pero aclaró que no se vale el negar de que el recurso está ahí en la escuela es nuestra, está a disposición de los padres de familia y ellos deciden en que usarlo.

Recordó que el gobernador ya no ha dicho que este programa continúe en las zonas marginadas y demandó que no se digan cosas que no son.

Dijo que llamar a un diálogo para reinstaurar un programa que ya se ha dicho una y mil veces cuál es el objetivo que tiene.

Se señala, añadió el diputado de Morena, que es un problema de los padres que necesitan trabajar y los niños ocupan un horario extendido y busca una solución para guardería.

“Las escuelas no son para eso, en otros tiempos se utilizó con otros fines, fue una política pública de aquel gobierno, perfecto, pero hay que respetar las atribuciones que le da la Constitución a cada gobierno”, concluyó.