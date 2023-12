Piden otro estudio en Olas Altas, alcalde asegura que parámetros de Cofepris son erróneos

Mazatlán, Sin.- El municipio solicitó de nueva cuenta a la Cofepris la realización del estudio de calidad de agua en playa Olas Altas, pues el alcalde, Edgar González Zatarain, asegura que los parámetros que arrojó la dependencia federal son erróneos.

El Monitoreo Prevacacional de Playas Invierno 2023 que realiza la Cofepris, arrojara que esta playa de Mazatlán está dentro de las seis playas a nivel nacional que no son aptas para uso recreativo al rebasar el parámetro de la bacteria enterococos, presente en heces fecales de personas y animales.

El límite máximo es de 200 enterococos en 100 mililitros de agua, de conformidad con los lineamientos que marca la Organización Mundial de la Salud.

El alcalde apuntó que la muestra de agua no se tomó de la playa como tal, sino de un escurrimiento de aguas residuales que había por el desfogue del colector Roosevelt a consecuencia de un colapso en unos comercios y que se filtró a este dren.

"Se solicitó un nuevo estudio que debe haber terminado ayer para entregar resultados hoy posiblemente y ver la manera de ver ese estudio, porque sobre lo que se hizo no fue sobre la playa, sino sobre un escurrimiento que estaba directo, si tú agarras el drenaje directo te va a marcar muy alto", dijo.

Contradijo además a la dependencia federal, al decir que el grado de contaminación que marca esta no es correcta y que la playa si es apta para los bañistas.

"Tampoco hay que cegarnos, no es para la alerta tal, lo que no debemos de negar es que hay contaminación, si hay, que los grados de contaminación del agua son así como lo marcan no, porque lo van a demostrar los estudios un buen estudio del agua", aseguró.

Minimiza derrame

Minimizando el derrame de aguas negras sin tratar al mar, pues el colector Roosevelt es para aguas pluviales y no para drenaje, argumentó que este es un tema viejo que se viene presentando desde hace más de 25 años.

"Es un tema viejo que hay que atenderlo y lo estamos atendiendo, por eso mejoramos mucho en cuanto a los contaminantes (...) Los escurrimientos venían de unos negocios que tenían el drenaje tronado y estaban escurriendo y caían al tren Roosevelt y obviamente fueron a terminar a la playa", argumentó.