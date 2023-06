Piden derechohabientes el IMSS una mejor atención

Mazatlán, Sin.- Derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social en Mazatlán piden una mejor atención en las clínicas que operan en el puerto.

"En lo personal, no entiendo por qué son así, vas a que te atiendan y parece que les debes dinero o que están enojadas contigo. La verdad, la insulina no me ha faltado y nomás vengo por eso, porque es cara, pero es aguantarle a más de una trabajadora el que te enchueque la cara, una que otra vez si faltan medicinas, pero no es que sean las más importantes del tratamiento, si mejoraran la atención de parte de las trabajadoras, estaría muy bien el servicio que se da", comentó Federico Castillo, quien acude a atención al llamado Seguro Viejo, por la avenida Del Mar.

Puedes leer: Titular del IMSS realiza gira de trabajo por unidades del sur del estado

Otra de las quejas se refiere al estado de las instalaciones, las cuales se ven poco higiénicas.

"Se ve muy poco higiénico, no sé si lo sea, pero hay cosas que se ven muy mal, las paredes ya se ven viejas y muy deterioradas, los techos también, ojalá y que le den una manita de gato", comentó Raúl, derechohabiente del Seguro Nuevo ubicado por la avenida Ejército Mexicano.

Hay quienes no han tenido experiencias malas o que las áreas a las que acuden no tienen tanta demanda como otras.

"Yo en realidad vengo porque tengo seguro, y sé que checarme la diabetes por fuera me va a salir caro, vengo por los chequeos que hacen aquí, de momento no he tenido tan mala experiencia, ha sido aceptable, sobre todo los doctores que son muy buenos, me atrevo a decir que son los mejores de Mazatlán, vengo aquí para ahorrarme unos pesos, porque es gratuita la atención", aseguró Celmira Estrada.

Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

No existe desabasto de medicina

Y aunque en algunos estados de la República Mexicana se ha presentado desabasto de medicamentos, en Mazatlán sí se cuenta con lo necesario, según confirman los derechohabientes.

En los últimos dos meses que he venido por mi medicina ha habido de todo, es cierto que a veces no me la entregan completa, pero en general no he batallado con eso. Batalla más uno con la actitud de los empleados”, explicó don Jesús, quien esperaba a ser atendido en el área de consulta.