Pez que come plástico: un proyecto para evitar inundaciones en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Cada temporada de lluvias era lo mismo, la calle en la que vivían Nancy Miranda Zepeda y Jesús Alfredo Osuna Lizárraga se inundaba debido a que las alcantarillas pluviales eran obstruidas por la basura, mayormente por botellas de plástico, lo que evitaba el desfogue del agua.

El año pasado, cansados de la situación, pues cada que pasaba un camión urbano el agua llegaba hasta la puerta de su casa, decidieron limpiar las rejillas y con ello mitigar la acumulación del líquido en la vía pública.

"La gente no tiene la conciencia de lo que es reciclar, me ha tocado conocer muchos estados de la República Mexicana donde existe la cultura del reciclaje y son lugares que están limpios y no ves botellas tiradas en la calle", expresó Miranda Zepeda.

Sabían que el problema no terminaba solo limpiando la alcantarilla, pues la gente siempre volvía a tirar basura, entonces emprendieron un proyecto de acopio con la intención de que la ciudadanía tuviera un lugar a dónde llevar sus envases de plástico para que estos no terminaran en las calles.

"Decidimos hacer algo que se pueda acopiar y que en vez de que los tiren en la calle la gente vaya y lo deje en el contenedor y se dé el proceso adecuado para el reciclaje", agregó.

Por semana acopian entre 60 y 80 kilos de envases PET. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

Recíclame

Se elaboró un proyecto y se presentó ante la dirección de Ecología y Medio Ambiente de Mazatlán, donde les dieron luz verde. Fue así como nació "Recíclame, reciclar para el mundo salvar" que consistió en la instalación de un contenedor gigante en forma de pez en una plazuela para depositar plástico PET.

Este tipo de contenedores se pusieron en tendencia en el país entre el 2018 y 2019, sobre todo en los destinos turísticos de playa.

"Este fue el primero que iniciamos y con esta figura de este pez, nosotros queríamos hacerlo sobre todo en la orilla de la playa, que fuera más llamativo, porque la playa es uno de los lugares más sucios que hay, donde la gente va a tomar y avienta el envase a la arena".

A casi un año de esta iniciativa se han instalado seis contenedores en diferentes puntos de la ciudad, acopiando entre 60 y 80 kilos de estos envases por semana.

La dirección de Ecología y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Mazatlán estima que de las 650 toneladas de basura que se producen diariamente en la ciudad, aproximadamente el 11% es plástico PET.

El kilo de plástico PET en las recicladoras de Mazatlán se compra en 3 pesos. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

Mientras que a nivel nacional México produce al año más de nueve mil millones de botellas de plástico y ocupa el segundo lugar mundial en la generación de desechos PET. Según la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, al día una persona consume, en promedio, cinco botellas de plástico.

Lo recolectado se vende en las plantas recicladoras donde les pagan el kilo de plástico apenas en tres pesos, el recurso recaudado se utiliza para gastos de operación y darle mantenimiento a los contenedores.

"¿Lo recaudado para que nos sirve? los rayan, los pisan, lo rompen y esto que recaudamos nos sirve para darle mantenimiento a los contenedores, no sé cómo le han hecho que hasta los desoldan con tal de quererse llevar los alambres y entonces hay que llevarlos a reparar", contó.

Pese a que cada vez hay más respuesta por parte de la ciudadanía en cuanto a ir a depositar ahí su material reciclable, también hay población que hace mal uso de estos, ya que los usan de basureros.

"Lo más triste es que aunque tenga un letrero que diga "plástico", en todos los parques la gente lleva a pasear a sus perros recoge las heces de sus perros, amarra la bolsa y no las avienta. Nos han aventando pañales, vasos de unicel, bolsas de plástico con comida, ropa, de todo", lamentó.

Granito de arena

A la familia Osuna Miranda le llena de satisfacción poner su granito de arena en el cuidado y preservación del medio ambiente, mensaje que también transmiten a sus hijas Paola Fernanda y Nancy Ximena.

Han expuesto su proyecto e impartido charlas en diferentes escuelas del puerto, donde siembran en los niños la semillita del reciclaje.

"Al principio la gente por tomarse una fotografía con el pez venían y nos dejaban los envases, sí es satisfactorio, porque dices: valió la pena, realmente estamos iniciando algo que estábamos esperando que funcionara y que sí funcionó".

Jesús Alfredo es quien limpia los contenedores. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

Apoyo a otras causas

El reciclar no solo ofrece beneficios al medio ambiente, sino que también es una forma de obtener recursos económicos; de este material se saca provecho también de las tapitas, las cuales han sido donadas a asociaciones protectoras de animales para llevar a cabo jornadas de esterilización de gatos y se tiene la intención de que próximamente sean donadas a las a fundaciones que apoyan la lucha contra el cáncer.

En el 2012 el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, de Jalisco, fue pionero en la recolección de tapitas de plástico con la campaña "Recicla contra el cáncer", esto para apoyar a pacientes de escasos recursos que padecían la enfermedad.

Por medio año se acopiaron botellas PET y tapitas, lo recabado se entregó a un benefactor que ofreció a cambio el pago de quimioterapias. A partir de ese momento, ciudadanos, asociaciones, fundaciones y empresas buscan, a través del reciclaje, recursos para atender a niños enfermos y animales maltratados y/o en situación de abandono.

La próxima intención es que sean donadas a las a fundaciones que apoyan la lucha contra el cáncer. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

Datos

-3 de millones de toneladas de plástico son vertidas en los océanos cada año.

-80 kilos de envases recolectan por semana.

Para saber

Una botella de plástico puede durar hasta 500 años en degradarse.

Contenedores

- Plazuela Miguel Hidalgo (la "de los Leones")

- Parque Ciudades Hermanas

- Plazuela Zaragoza

- Campitos de la Juárez

- Museo de Arte

Precios

El kilo de plástico PET en las recicladoras de Mazatlán se compra en 3 pesos.

El kilo de tapas de plástico se compra en 50 centavos.