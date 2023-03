Personal sindicalizado no transitará al IMSS, asegura alcalde

Mazatlán, Sin.-"No vamos a transitar con el personal sindicalizado al IMSS", aseguró el alcalde Edgar González Zataráin, hacer eso implicaría, agregó, hacer una reforma al contrato colectivo que llevaría meses de conflicto y Mazatlán en este momento no está para eso.

El tema salió a relucir luego de que Rogelio Olivas Osuna fuera nombrado oficial mayor del Ayuntamiento, un trabajador sindicalizado que tiene más de dos décadas en la función municipal desempeñando varios puestos.

También puedes leer: El martes se nombrará al nuevo titular de Oficialía Mayor y Asuntos Jurídicos

Y es que al munícipe le hicieron llegar un mensaje, el cual consideró inapropiado e incorrecto, mismo que el regidor Jesús Osuna Lamarque, exlíder sindical, mandó a un grupo de agremiados en el que alertaba que pese la llegada del compañero Olivas Osuna a esta dependencia, traía la consiga de hacer "tronar" el Hospital Municipal Margarita Maza de Juárez y así transitar al IMSS al persona sindicalizado.

"Buenos días, compañeros ojalá y no me equivoque, aunque sea sindicalizado Rogelio trae consigna para tejer los hilos, para mandar a la mayoría de los trabajadores al IMSS, así que pongan mucho ojo, el oficial controla la unidad de adquisiciones, proveeduría, recursos humanos y desde ahí puede cerrar la llave al surtido de medicamentos y hacer que el hospitalito truene", leyó el alcalde en conferencia de prensa con los medios de comunicación.

Destinan más presupuesto

Eso es una falsedad, respondió y señaló que este tipo de alertas con engaños es solo para verle la cara a los agremiados, por el contrarios precisó al hospitalito se le ha destinado más presupuesto a comparación del 2022 y 2021.

"El hospitalito comparativamente con el año 2021 2022 hemos gastado más en el 23 y por qué, quizá no alcanza el presupuesto y se tenga que reformar, ampliarlo, les hemos dado a los trabajadores lo que no les habían dado, mucho medicamento, muchas cirugías, porque es el derecho que ellos tienen como trabajadores", señaló.

González Zataráin dijo ser un aliado del sindicalismo y añadió que los agremiados no son el problema, sino quienes administran el b.

"Yo en lo particular soy un aliado del sindicalismo, de los sindicalizados, siempre que ha trabajado en los gobiernos me ha arropado de gente sindicalizada, mi secretaria la principal, secretaria de oficina, es una sindicalizada, Rogelio mi particular era un sindicalizado. Los sindicalizados no son el problema, mucho de los problemas vienen por quienes administran el sindicato no del personal, yo no estoy peleado con el personal en lo b", apuntó.