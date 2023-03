Hermano del director de Obras también fue beneficiado por el ayuntamiento de Mazatlán

Mazatlán, Sin.- En el Ayuntamiento de Mazatlán no solo el actual director de Obras Públicas, Rigoberto Aramburo Bojorquez, fue proveedor de la Comuna antes de ser funcionario, con 10 contratos en dos años por un monto de más de 5 millones de pesos, sino también su hermano Norberto, quien ha sido beneficiado con siete contratos entre 2021 y 2022, con un monto de más de 2 millones de pesos.

Y al no existir por parte de Aramburo Bojorquez una declaración 3 de 3 en la Plataforma Nacional de Transparencia, para más allá de la situación fiscal o patrimonial, saber con qué otras constructoras pueda tener relación directa, no solo existe un posible conflicto de interés entre el alcalde Edgar González Zatarain y él, sino que ahora que es funcionario también puede darse el caso entre él mismo y su hermano, que pueda beneficiarse de su cargo público. El caso está abierto, mientras que dentro del Ayuntamiento brotan más irregularidades.

El caso

Documentos disponibles en la Plataforma Nacional de Transparencia revelan que Norberto fue beneficiado con cuatro contratos, todos por adjudicación directa, uno por parte de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán en el 2021 y tres más en el 2022 por parte del Instituto Municipal de Cultura. El monto total fue de 2 millones 547 mil 534 pesos.

Puedes leer: Remueven a Rafael Mendoza, secretario del Ayuntamiento de Mazatlán

"No sabemos con qué otras constructoras pueda tener relación directa el director de Obras Públicas y ahí es donde se puede dar el conflicto de intereses, si se les exige a los funcionarios una declaración de intereses al tomar posesión del puesto es bajo protesta de decir verdad, que tiene relación directa con tales empresas y si en el camino se le detecta que tiene relación con otras y no las declaró es donde hay elementos para fincar alguna responsabilidad, por mentir", explicó Gustavo Rojo Navarro, director de Observatorio Ciudadano de Mazatlán.

Esta información debe ser clara, ya que si en un momento dado, al estar en el Comité de Obras que se encarga de contratar o asignar las obras del municipio, se puede excusar de participar en aquellos procesos donde estén participando empresas o personas con las que tenga una relación directa.

El hermano del director de Obras Públicas ha sido contratado por Jumapam en la renta de camiones de volteo. Foto: Cortesía | Ayuntamiento de Mazatlán

Los contratos de Norberto

El 19 de julio del 2021 la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán le adjudicó a Norberto Aramburo Bojorquez un contrato de manera directa por un millón 595 mil pesos, por la renta de camiones de volteo.

El 11 febrero del 2022, el Instituto Municipal de Cultura, bajo la misma modalidad de adjudicación, contrató servicios de grúas de acarreo para colocar monigotes del Carnaval Internacional de Mazatlán, por 75 mil 574 pesos.

El 22 de febrero del 2022 se le pagaron 730 mil 800 pesos para la elaboración de sanitarios para Olas Altas, durante el Carnaval Internacional de Mazatlán.

El 24 de febrero, con un monto de 146 mil 160 pesos, se contrató el servicio de grúa, compresor y concreto aditivo para el Carnaval Internacional de Mazatlán. En total, estos contratos suman 2 millones 547 mil 534 pesos.

La renta de grúas para retirar los monigotes del Carnaval la hace el Instituto de Cultura. Foto: Cortesía | Ayuntamiento de Mazatlán

Más irregularidades

Algunas irregularidades detectadas en uno de los contratos del año pasado entre el Ayuntamiento de Mazatlán y Rigoberto Aramburo Bojorquez, cuando era contratista, abonan aún más a un posible conflicto de interés que El Sol de Mazatlán ya documentó el pasado 13 de marzo.

Y es que en el contrato AD-MM-DOP-RP-2022-049, celebrado el 9 de mayo del 2022 por concepto de "Aulas en la primaria Sixto Osuna en Villa Unión", con un monto de un millón 049 mil 085.07 pesos, como proveedor aparece el hoy funcionario como persona física.

No obstante, a través de una fotografía que el municipio difundió en aquel entonces, en una lona de la obra colocada en la ya mencionada escuela en reconstrucción aparece que el contratista adjudicado es "Grupo Constructor del Pacífico" y que en Padrón de Contratistas era el número 23, sin embargo en este documento aparece el nombre de Rigoberto.

Para Rojo Navarro esta acción indica que son dos contratistas diferentes, aunque de acuerdo a este contrato en específico, las subcontrataciones totales estaban prohibidas y en todo caso para subcontratar una parte de la obra se tenía que pedir autorización al contratante.

“De ser este el caso queda pedir la solicitud de autorización para que esta empresa, que a propósito no está en el Registro Público de Comercio, sea la que aparezca en la lona y no el contratista ganador”, comenta.

La instalación de templetes y baños públicos en Olas Altas también la paga Cultura. Foto: Cortesía | Ayuntamiento de Mazatlán

¿Qué dice el Órgano Interno de Control?

Aunque en el padrón de proveedores, Rigoberto Aramburo Bojorquez aparece como inhabilitado desde el 16 de noviembre del 2022, tras buscar en la Plataforma Nacional de Transparencia su declaración 3 de 3, información que debe subir el Órgano Interno de Control, no se encontró.

Cuestionado sobre la declaración inicial, de modificación y de conclusión que deben hacer todos los funcionarios, el titular del Órgano Interno de Control, Rafael Padilla Díaz, aseguró que hay un cumplimiento del 100 por ciento respecto a las declaraciones iniciales.

Señaló que hasta el momento no se había detectado ningún conflicto de intereses y que donde había problema era en la declaración de conclusión, siendo inhabilitados alrededor de siete ex funcionarios por este motivo, aunque no precisó nombres.

Una declaración de intereses permite identificar aquellas actividades o relaciones que podrían influir en el ejercicio de las funciones o la toma de decisiones de un funcionario público, es decir, aquello que podría generar un conflicto de intereses.

Jorge Figueroa Cancino, representante de Contraloría Ciudadana, apuntó que es obligatorio presentar esta declaración 3 de 3 y que incluso debe estar en línea en su versión pública, pero el que se suba información incompleta, parcial o simplemente no se suba, es muy común en los Ayuntamientos.

"Tiene que ver con la transparencia, rendición de cuentas, de combate a la corrupción", apuntó.

Los contratos de Norberto

19 de julio 2021: 1 millón 595 mil pesos (Jumapam).

11 de febrero de 2022: 75,574 pesos (Cultura).

22 de febrero de 2022: 730,800 pesos (Cultura).

24 de febrero de 2022: 146,160 pesos (Cultura).

En familia