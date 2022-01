Personal de Vialidad y Transportes cobra "mordida" a jornaleros migrantes

Escuinapa, Sin.- "Mordidas" de hasta mil pesos o más tienen que estar pagando los jornaleros migrantes quienes denunciaron ser víctimas de abuso por parte del personal de Vialidad y Transportes, así como de los Tránsitos.

Uno de los afectados por esta situación, informó que prácticamente es una cuota semanal que los propietarios de las camionetas en la que transportan a los jornaleros deben estarle pagando a los inspectores de Vialidad y Transportes para que los dejen trabajar.

Dijo que tan solo a él, le toca estar pagando 600 pesos por semana, pero esto varía dependiendo la cantidad de personas que la unidad transporta.

"A mí me están cobrando 600 pesos cada semana por traer a esa gente que traigo, son 15 personas, si me pongo a traer más personas pues me van a cobrar más, hay gente que paga hasta los mil pesos por semana".

Señaló a Rosalio Moreno, encargado de Inspectores y a Juan Manuel Ulloa, inspector, como los responsables de cobrar las cuotas.

"El dinero se lo pagamos a quien nos pare de ellos dos, no nos entregan comprobante ni nada, solamente les damos el dinero y ya con eso podemos trabajar toda la semana".

Por último, dijo que la justificación que a ellos les dan los inspectores, es que por transportar a menores de edad se les tiene que aplicar una infracción, pero para evitar que se les aplique dicha infracción, terminan pagando la famosa "mordida".

Cabe mencionar que estas unidades que utilizan los jornaleros, la mayoría de ellas no cuentan con el permiso correspondiente para realizar la labor de Transporte de personal al campo.