Periodistas de Mazatlán piden un alto a la impunidad 

Mazatlán, Sin.- Al grito de justicia, periodistas de Mazatlán participaron este martes por la tarde en una protesta pacífica en la que unieron sus voces para exigir un alto a la impunidad y que se esclarezcan los asesinatos de sus compañeros de profesión.

El parador fotográfico ubicado en el cruce de las avenidas Del Mar y Rafael Buelna fue el punto de reunión de esta movilización que alcanzó carácter nacional al ser replicada en al menos 35 ciudades de todo el país.

Foto: Fausto Mcconegly | El Sol de Mazatlán

Además de periodistas, participaron ciudadanos que no son del gremio, pero que se unieron a la causa, como el caso del señor Rafel Méndez.

“Me uní a esta manifestación, a este llamado para exigir que se pare esa violencia que se está presentando, no nada más en ustedes, el gremio periodístico, sino en la sociedad en general, pero ustedes los periodistas tienen la fuerza de darse a conocer, nosotros como sociedad no tenemos esa fuerza; eso fue lo que me impulsó a unirme a ustedes para expresar mi inconformidad. Los periodistas, por decir la verdad, por decir cosas que afectan los intereses de los que están arriba, terminan así, asesinados”, dijo.

Foto: Fausto Mcconegly | El Sol de Mazatlán

En lo que va del año, se ha registrado en México el asesinato de tres periodistas: José Luis Gamboa, el 10 de enero en Veracruz; Margarito Martínez, el 17 de enero, en Tijuana y Lourdes Maldonado, el 23 de enero, también en Tijuana.

Los periodistas mazatlecos alzaron la voz para recordar que México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, de acuerdo a la ONU y a diversas organizaciones internacionales encargadas de analizar la situación de la prensa a nivel mundial.

Foto: Fausto Mcconegly | El Sol de Mazatlán

Según registros de la organización Artículo 19, del año 2000 a la fecha se han asesinado a 148 comunicadores del país, de ellos, 28 han sido en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Ante este panorama, los periodistas se manifestaron en distintas latitudes para exigir justicia por los compañeros asesinados en el país.













