Alcalde de Mazatlán minimiza agresión de policías a periodistas

Mazatlán, Sin.- El alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, no deberá minimizar el uso excesivo de la fuerza que emplearon los elementos policiacos contra surfistas y dos reporteros gráficos de un portal de noticias, aseguró el abogado José Guadalupe Morales Carrillo.

El coordinador General del Grupo de Abogados Unidos de Mazatlán indicó que no se trata de decir que va a investigar qué pasó, cuando es evidente lo que sucedió con las personas agredidas y que quedó documentado en videos en las redes sociales.

Manifestó que el alcalde Benítez Torres no debe tomar a la ligera esta agresión por parte de los elementos policiacos.

“Es totalmente reprobable, como abogado lo recalco, siempre estaremos al pendiente de estas situaciones, nos sumamos al reclamo, al igual que son solidarios los periodistas en todos los llamados que les hacemos, y en este caso, no podemos seguir permitiendo que se sigan dando estas atrocidades, porque igual no se respeta el trabajo tan importante que hacen ante la sociedad, estamos ante una falla en la administración municipal y del propio secretario de Seguridad Pública que no actúa”, manifestó Morales Carrillo.

Quien también fuera integrante de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaria de Seguridad Pública, indicó que es suficiente que se integre la carpeta de la agresión por parte de Asuntos Internos, ya que solo basta con los elementos visibles del uso excesivo de fuerza y el abuso de autoridad del video para que se proceda contra los responsables.

“Independientemente que los señores agentes quieran tapar el sol con un dedo, ahí está evidente una grabación que los pone en evidencia como unas personas realmente cerradas al entendimiento y además poniendo prácticas que ya no se pueden permitir porque no podemos aceptar que la autoridad sea la que agreda”, manifestó.

El abogado Morales Carrillo consideró como totalmente inadecuado y descalificable, por lo que se pronunció porque se aplique el reglamento que regula las normas del comportamiento de los policías y no hay vuelta de hoja.

“Por lo pronto, deben ser suspendidos al menos de 15 días mientras el proceso se inicia y eso deben urgirle al de Asuntos Internos para que turne el asunto ya a la Comisión de Honor y Justicia… Incluso, la omisión del coordinador de Asuntos Internos lo hace responsable también, al Secretario de Seguridad lo hace responsable si no cumplen con su labor de consignar a la Comisión de Honor y Justicia”, advirtió.

EL CASO

Elementos policiacos emplearon el uso excesivo de la fuerza cuando detuvieron a unos surfistas y a dos reporteros gráficos de un portal de noticias de Mazatlán que grababan la acción.

























