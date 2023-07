Pedro Lobo espera disculpa de Gene Bojórquez para retractarse de llamarlo corrupto

Culiacán, Sin.- El diputado por el partido de Morena, Pedro Alonso Villegas Lobo, está esperando a que su compañero legislador, Gene Rene Bojórquez Ruiz, del Partido Sinaloense, le pida disculpas para retractarse de haberle llamado corrupto.

Durante la conferencia Semanera del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el mandatario estatal pidió disculpas a Héctor Melesio Cuen Ojeda por haber hecho estos mismos señalamientos en su contra.

"Gene me ha dicho muchos calificativos que también no lo son, primero que él me pida disculpas", fue la respuesta que dio el legislador cuando se le cuestionó si seguirá la línea del gobernador.

El último altercado

Gene Bojórquez y Villegas Lobo han tenido varias confrontaciones en el Congreso del Estado. En una ocasión, el morenista llevó una carreta de tacos al Congreso del Estado, se puso a repartir los alimentos, señalando que el típico platillo mexicano fue preparado con los 18 millones de pesos erogados por la Universidad Autónoma de Sinaloa en la compra de tortillas, durante el ejercicio fiscal del 2020.

Cuando Bojórquez Ruiz se acercó, Pedro Lobo le entregó unos burritos con un kilo de tortillas y le dijo "son tortillas de Cuencho", haciendo alusión a que el presidente del PAS obtiene recursos de la institución educativa.

El pasista no guardó silencio y arremetió contra Lobo diciendo que fue captado teniendo relaciones sexuales en el pleno.

La discusión escaló a tal grado de que los diputados se encararon y el morenista dijo "en tu cara te lo digo, eres un corrupto" a Gene, sin que exista una sentencia que dé validez a esta acusación.